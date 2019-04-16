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В МВД напомнили, как иностранным болельщикам приехать на Европейские игры - и не иметь проблем

17.04.2019 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В МВД напомнили правила въезда и пребывания в нашей стране иностранных болельщиков во время Европейских игр.

Без визы, но с билетом

В период с 10 июня по 10 июля иностранным болельщикам, прибывшим на II Европейские игры, не нужна виза для въезда и пребывания в Беларуси — достаточно оригинального или электронного билета на спортивные мероприятия.

Однако, если иностранец планирует пробыть в нашей стране более 5 суток, он обязан зарегистрироваться. Это требование не распространяется на граждан России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Казахстана.

Куда идти за регистрацией?

Если иностранец живет в Минске на частной квартире, ему нужно обращаться в отдел по гражданству и миграции района, в котором расположена квартира.

Адреса ОгИМов столицы

ОГиМ Заводского района: ул. Уборевича, 42;

ОГиМ Ленинского района: ул. Игуменский тракт, 32;

ОГиМ Московского района: ул. Рафиева, 44;

ОГиМ Октябрьского района: ул. Казинца, 60;

ОГиМ Партизанского района: пер. Стахановский, 5;

ОГиМ Первомайского района: ул. Белинского, 10;

ОГиМ Советского района: ул. В. Хоружей, 3;

ОГиМ Фрунзенского района: ул. Лидская, 10;

ОГиМ Центрального района: ул. Тимирязева, 114;

УГиМ ГУВД Мингорисполкома: пр-т Независимости, 46В — все районы г. Минска.

Зарегистрироваться можно и по Интернету (но только тем, кто въезжал через наши пункты пропуска на границе, а не прибыл с территории России) — на едином портале электронных услуг. Это абсолютно бесплатно.

Иностранцев, живущих в гостиницах и хостелах, регистрируют при заселении.

Что нужно для регистрации?

Через Интернет:

  • зарегистрируйте личный кабинет на portal.gov.by;
  • выбирайте во вкладке «Доступные услуги» категорию «Гражданство и миграция»;.
  • заказывайте услугу регистрации, заполняйте заявление, отправляйте;
  • вам придет сообщение об успешной регистрации по указанному адресу пребывания.

В ОГиМ иностранцу придется подавать:

  • заявление;
  • паспорт;
  • квитанцию об оплате — 0,5 базовой величины (сейчас — 12 р. 75 к.);
  • страховку.
 
Теги: Минск
 
 
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Если иностранец планирует пробыть в нашей стране более 5 суток, он обязан зарегистрироваться
 
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