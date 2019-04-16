В МВД напомнили, как иностранным болельщикам приехать на Европейские игры - и не иметь проблем

В МВД напомнили правила въезда и пребывания в нашей стране иностранных болельщиков во время Европейских игр.
Без визы, но с билетом
В период с 10 июня по 10 июля иностранным болельщикам, прибывшим на II Европейские игры, не нужна виза для въезда и пребывания в Беларуси — достаточно оригинального или электронного билета на спортивные мероприятия.
Однако, если иностранец планирует пробыть в нашей стране более 5 суток, он обязан зарегистрироваться. Это требование не распространяется на граждан России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Казахстана.
Куда идти за регистрацией?
Если иностранец живет в Минске на частной квартире, ему нужно обращаться в отдел по гражданству и миграции района, в котором расположена квартира.
Адреса ОгИМов столицы
ОГиМ Заводского района: ул. Уборевича, 42;
ОГиМ Ленинского района: ул. Игуменский тракт, 32;
ОГиМ Московского района: ул. Рафиева, 44;
ОГиМ Октябрьского района: ул. Казинца, 60;
ОГиМ Партизанского района: пер. Стахановский, 5;
ОГиМ Первомайского района: ул. Белинского, 10;
ОГиМ Советского района: ул. В. Хоружей, 3;
ОГиМ Фрунзенского района: ул. Лидская, 10;
ОГиМ Центрального района: ул. Тимирязева, 114;
УГиМ ГУВД Мингорисполкома: пр-т Независимости, 46В — все районы г. Минска.
Зарегистрироваться можно и по Интернету (но только тем, кто въезжал через наши пункты пропуска на границе, а не прибыл с территории России) — на едином портале электронных услуг. Это абсолютно бесплатно.
Иностранцев, живущих в гостиницах и хостелах, регистрируют при заселении.
Что нужно для регистрации?
Через Интернет:
зарегистрируйте личный кабинет на portal.gov.by;
выбирайте во вкладке «Доступные услуги» категорию «Гражданство и миграция»;.