В МВД напомнили, как иностранным болельщикам приехать на Европейские игры - и не иметь проблем

Источник материала: Tut.by

В МВД напомнили правила въезда и пребывания в нашей стране иностранных болельщиков во время Европейских игр.

Без визы, но с билетом В период с 10 июня по 10 июля иностранным болельщикам, прибывшим на II Европейские игры, не нужна виза для въезда и пребывания в Беларуси — достаточно оригинального или электронного билета на спортивные мероприятия. Однако, если иностранец планирует пробыть в нашей стране более 5 суток, он обязан зарегистрироваться. Это требование не распространяется на граждан России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Казахстана.

Куда идти за регистрацией? Если иностранец живет в Минске на частной квартире, ему нужно обращаться в отдел по гражданству и миграции района, в котором расположена квартира. Адреса ОгИМов столицы ОГиМ Заводского района: ул. Уборевича, 42; ОГиМ Ленинского района: ул. Игуменский тракт, 32; ОГиМ Московского района: ул. Рафиева, 44; ОГиМ Октябрьского района: ул. Казинца, 60; ОГиМ Партизанского района: пер. Стахановский, 5; ОГиМ Первомайского района: ул. Белинского, 10; ОГиМ Советского района: ул. В. Хоружей, 3; ОГиМ Фрунзенского района: ул. Лидская, 10; ОГиМ Центрального района: ул. Тимирязева, 114; УГиМ ГУВД Мингорисполкома: пр-т Независимости, 46В — все районы г. Минска. Зарегистрироваться можно и по Интернету (но только тем, кто въезжал через наши пункты пропуска на границе, а не прибыл с территории России) — на едином портале электронных услуг . Это абсолютно бесплатно. Иностранцев, живущих в гостиницах и хостелах, регистрируют при заселении.

Что нужно для регистрации? Что нужно для регистрации? Через Интернет: зарегистрируйте личный кабинет на portal.gov.by;

выбирайте во вкладке «Доступные услуги» категорию «Гражданство и миграция»;.

заказывайте услугу регистрации, заполняйте заявление, отправляйте;

вам придет сообщение об успешной регистрации по указанному адресу пребывания. В ОГиМ иностранцу придется подавать: заявление;

паспорт;

квитанцию об оплате — 0,5 базовой величины (сейчас — 12 р. 75 к.);

страховку.