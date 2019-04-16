В единой диспетчерской службе 115 Могилева не хватает операторов. Говорят, это временно

Источник материала: Tut.by

На едином коротком номере диспетчерской службы 115 в Могилеве увеличат штат сотрудников, сообщил генеральный директор управления коммунальных предприятий Андрей Киблов. По его словам, с 07.30 до 10.30 многим могилевчанам сложно дозвониться в диспетчерскую, сообщает ТРК «Могилев».

Сейчас звонки по многоканальной линии с 08.00 до 17.00 часов принимают 4 сотрудника. В ночное время дежурят 2 человека. В сутки диспетчерская служба принимает до 400 звонков.

В пиковое время — с 07.30 до 10.30 — теперь звонки будут принимать 5 человек. Пятый сотрудник пополнит штат на этой неделе, сказал Андрей Киблов.

Единый номер диспетчерской службы 115 в Могилеве ввели 1 февраля . Это номер, на который можно оставить заявку, в том числе пожаловаться на ненадлежащее оказание жилищно-коммунальных услуг. Портал 115.бел заработал в Могилеве в конце декабря 2018 года. За это время на нем приняли 1015 запросов о проблемах от горожан, решили — 405.