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В единой диспетчерской службе 115 Могилева не хватает операторов. Говорят, это временно
17.04.2019 17:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На едином коротком номере диспетчерской службы 115 в Могилеве увеличат штат сотрудников, сообщил генеральный директор управления коммунальных предприятий Андрей Киблов. По его словам, с 07.30 до 10.30 многим могилевчанам сложно дозвониться в диспетчерскую,
Сейчас звонки по многоканальной линии с 08.00 до 17.00 часов принимают 4 сотрудника. В ночное время дежурят 2 человека. В сутки диспетчерская служба принимает до 400 звонков.
В пиковое время — с 07.30 до 10.30 — теперь звонки будут принимать 5 человек. Пятый сотрудник пополнит штат на этой неделе, сказал Андрей Киблов.
Единый номер диспетчерской службы 115 в Могилеве
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С 07.30 до 10.30 многим могилевчанам сложно дозвониться в диспетчерскую.
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