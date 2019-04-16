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Эксперты рассказали, от чего умерла брестская семья из трех человек. Тела нашел дома сосед
17.04.2019 17:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Причиной смерти брестской семьи, чьи тела
Эксперты-химики установили, что супружеская пара и их дочь погибли после употребления жидкости, содержащей этиленгликоль, который входит в состав антифриза.
Напомним, тела брестчан обнаружил сосед и вызвал милицию. Прибывшие оперативники нашли в доме тела 61-летнего мужчины и его 57-летней супруги, а также их 30-летней дочери.
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Приехавшие по вызову оперативники нашли в доме тела 61-летнего мужчины и его 57-летней супруги, а также их 30-летней дочери.
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