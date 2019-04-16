В Гомеле внучка украла у бабушки, пока та была на даче, почти 9 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

В Гомеле внучка украла у своей бабушки 8,8 тыс. долларов. Чем для нее все это закончилось, рассказали в МВД.

Родственницы живут в одном доме. Периодически бабушка уезжает на несколько дней на дачу, запирая свою комнату на замок. Несмотря на это, девушка нашла способ украсть деньги.

Потерпевшая обнаружила пропажу денег, когда вернулась с дачи домой. Об этом она тут же сообщила в милицию. Вскоре сыщики вышли на подозреваемую.

К этому времени девушка уже успела потратить почти все деньги: часть из них она отдала знакомому в качестве компенсации за разбитый в ДТП автомобиль, купила пылесос, микроволновую печь и пальто. Милиционеры изъяли оставшиеся 1,3 тыс. долларов.

Внучка задержана и находится в ИВС, возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере.