|
В Гомеле внучка украла у бабушки, пока та была на даче, почти 9 тысяч долларов
17.04.2019 17:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле внучка украла у своей бабушки 8,8 тыс. долларов. Чем для нее все это закончилось,
Родственницы живут в одном доме. Периодически бабушка уезжает на несколько дней на дачу, запирая свою комнату на замок. Несмотря на это, девушка нашла способ украсть деньги.
Потерпевшая обнаружила пропажу денег, когда вернулась с дачи домой. Об этом она тут же сообщила в милицию. Вскоре сыщики вышли на подозреваемую.
К этому времени девушка уже успела потратить почти все деньги: часть из них она отдала знакомому в качестве компенсации за разбитый в ДТП автомобиль, купила пылесос, микроволновую печь и пальто. Милиционеры изъяли оставшиеся 1,3 тыс. долларов.
Внучка задержана и находится в ИВС, возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родственницы живут в одном доме.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)