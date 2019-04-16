Визит французских сенаторов в Борисов

Источник материала: Единство

Как отметил в беседе с журналистами господин Шарль Гене, в 2018 году впервые в истории белорусско-французских отношений были созданы группа дружбы «Франция — Беларусь» в Сенате Франции и рабочая группа по сотрудничеству с Францией в Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Нынешний визит французских сенаторов — первый, в него включено посещение крупных областных центров, а также Жодино и Борисова.

Целью визита французских парламентариев в Беларусь является обсуждение широкого спектра вопросов двухстороннего сотрудничества, как политического, экономического, так и культурного плана.

Высокие гости побывали на Брилевском поле и возложили цветы к памятникам войны 1812 года, затем посетили среднюю школу №9, где находится музей полка Нормандия-Неман, и дом-музей И. Колодеева.

Наш корр.

Фото Анастасии Матюшенко