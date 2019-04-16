В Неделю 5-ю Великого поста епископ Вениамин совершил Божественную литургию в соборе Воскресения Христова

Источник материала: Единство

Его Преосвященству сослужили: секретарь епархиального управления Борисовской епархии, настоятель храма в честь святого Архистратига Михаила аг. Зембин протоиерей Андрей Капульцевич; духовенство кафедрального собора.

Дьяконский чин совершил клирик собора диакон Виктор Бордиян.

Песнопения Божественной литургии исполнил хор Воскресенского собора под управлением регента Марины Кондрашовой.

В сугубуюектению были включены молитвенные прошения о сохранении единства Православия.

По сугубой ектении архипастырь вознес молитву о мире в Украине.

Проповедь перед Причастием произнёс протоиерей Димитрий Дорошенко.

По окончании Литургии епископ Вениамин обратился к пастве со словом назидания.

Владыка Вениамин поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение.

http://borisov-spas.by/sluzhenie-episkopa-borisovskogo-veniamina/v-nedelyu-5-yu-velikogo-posta-prepodobnoj-marii-egipetskoj-episkop-borisovskij-i-marinogorskij-veniamin-sovershil-bozhestvennuyu-liturgiyu-v-kafedralnom-sobore-voskreseniya-hristova-goroda-borisova.html