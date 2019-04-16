ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Все относительно»

17.04.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

 

- Каков был ваш план на игру? И довольны ли вы тем, как команда его выполнила или не выполнила?

- Мы проиграли, поэтому как можно быть довольным? Единственное, добавлю, что свои возможности забить - впрочем, их было не так уж и много - мы не реализовали, и теперь можем пенять только на себя. Острых моментов в таких играх, вязких, контактных, много не бывает. Поэтому шансы надо использовать. Мы этого не сделали, потому такой и исход.

- Сегодня Милевского опекал Симович. Почему остановили свой выбор на нем?

- Я не считаю, что Симович опекал Милевского. Просто по позиции они часто сходились: Артем играет десятого номера, Слободан - нижнего опорного. При определении стартового состава ни к каким хитрым математическим формулам не прибегали. Просто у нас был такой выбор. Когда у тебя в обойме двадцать человек и все они тренируются, в любом случае кто-то не попадет в состав. На этот матч мы приняли такое решение. Зная, как все сложилось, наверное, в какой-то мере наш выбор был неправильным.

- Из-под Симовича был забит гол. У вас не было мысли, что, может, стоило выпустить Яблонского, который в суперкубковом поединке не дал развернуться Милевскому? Да и в игре с "Энергетиком"-БГУ Евгений выглядел неплохо...

- Если знал бы прикуп, то сами знаете, что было бы... Все относительно. Если мыслить так, как вы, то, получается, и Филиповича сегодня нельзя было выпускать - он ведь в Суперкубке забил в свои ворота. Этот вопрос чересчур в воздух.

- Вы знаете природу промахов Антона Сароки, особенно во втором моменте?

- Не надо делать из этой досадной промашки вселенской трагедии и так заострять на ней внимание. Тысячи футболистов-миллионеров, звезд промахиваются и не с таких позиций, не забивают пенальти, ошибаются в своей штрафной. Промахи - неотъемлемая часть футбола. Этим он интересен и непредсказуем. Это случилось в третьем туре. Впереди еще длинный путь. Я вообще на этом не заострял бы внимания. Считаю, Антон проделал хорошую работу. Самое главное, что у него были эти моменты. Он находился именно там, где и должен был находиться, а партнеры обеспечивали его хорошими передачами. Это более важно. Да, Антон промахнулся. Но я уверен, что он еще не раз в этом сезоне своими голами поможет нашей команде.

Подробнее читайте по ссылке: https://fcbate.by/ru/infocenter/club-news/id10597

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-конференция главного тренера БАТЭ Алексея Баги после поединка с брестским "Динамо" (0:1).
 
Новости дня
Новости общества
 
«Дом с тайнами». Как продюсер из Витебска стал «барином» - и занялся старой усадьбой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика