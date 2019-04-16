Источник материала: Единство

- Каков был ваш план на игру? И довольны ли вы тем, как команда его выполнила или не выполнила?

- Мы проиграли, поэтому как можно быть довольным? Единственное, добавлю, что свои возможности забить - впрочем, их было не так уж и много - мы не реализовали, и теперь можем пенять только на себя. Острых моментов в таких играх, вязких, контактных, много не бывает. Поэтому шансы надо использовать. Мы этого не сделали, потому такой и исход.

- Сегодня Милевского опекал Симович. Почему остановили свой выбор на нем?

- Я не считаю, что Симович опекал Милевского. Просто по позиции они часто сходились: Артем играет десятого номера, Слободан - нижнего опорного. При определении стартового состава ни к каким хитрым математическим формулам не прибегали. Просто у нас был такой выбор. Когда у тебя в обойме двадцать человек и все они тренируются, в любом случае кто-то не попадет в состав. На этот матч мы приняли такое решение. Зная, как все сложилось, наверное, в какой-то мере наш выбор был неправильным.

- Из-под Симовича был забит гол. У вас не было мысли, что, может, стоило выпустить Яблонского, который в суперкубковом поединке не дал развернуться Милевскому? Да и в игре с "Энергетиком"-БГУ Евгений выглядел неплохо...

- Если знал бы прикуп, то сами знаете, что было бы... Все относительно. Если мыслить так, как вы, то, получается, и Филиповича сегодня нельзя было выпускать - он ведь в Суперкубке забил в свои ворота. Этот вопрос чересчур в воздух.

- Вы знаете природу промахов Антона Сароки, особенно во втором моменте?

- Не надо делать из этой досадной промашки вселенской трагедии и так заострять на ней внимание. Тысячи футболистов-миллионеров, звезд промахиваются и не с таких позиций, не забивают пенальти, ошибаются в своей штрафной. Промахи - неотъемлемая часть футбола. Этим он интересен и непредсказуем. Это случилось в третьем туре. Впереди еще длинный путь. Я вообще на этом не заострял бы внимания. Считаю, Антон проделал хорошую работу. Самое главное, что у него были эти моменты. Он находился именно там, где и должен был находиться, а партнеры обеспечивали его хорошими передачами. Это более важно. Да, Антон промахнулся. Но я уверен, что он еще не раз в этом сезоне своими голами поможет нашей команде.