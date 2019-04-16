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Минобразования проведет правовой мониторинг инструкции об олимпиаде по учебным предметам

17.04.2019 17:46 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Минобразования проведет правовой мониторинг инструкции об олимпиаде по учебным предметам
Здание Министерства образования. Фото из архива

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования проведет правовой мониторинг инструкции о порядке проведения республиканской олимпиады по учебным предметам. Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Мониторинг проведут с 19 апреля по 1 июля. Предложения граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юрлиц по корректировке постановления от 20 ноября 2003 года №73, которым утверждена эта инструкция, можно направить по электронному адресу kudoyarova@minedu.unibel.by до 10 мая.

Ранее при организации республиканской олимпиады по географии были выявлены нарушения. Сейчас проводится анализ итоговых материалов республиканской олимпиады по всем учебным предметам, а также анонимное анкетирование всех ее участников.

Как сообщалось, Минобразования решило изменить механизм подготовки и проведения олимпиады. За основу взят принцип подготовки заданий к централизованному тестированию. При этом будет сохранен творческий характер заданий с учетом опыта международных олимпиад. Уже в следующем учебном году республиканская олимпиада пройдет по новым правилам.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования проведет правовой мониторинг инструкции о порядке проведения республиканской олимпиады по учебным...
 
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