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«У нас свой Нотр-Дам». В Городокском районе сгорел костел конца XIX века
17.04.2019 17:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В деревне Ремни Городокского района сгорел
«У нас свой Нотр-Дам-де-Пари. Полностью сгорел костел в деревне Ремни Городокского района», — написал читатель.
Сообщение о пожаре в католическом храме поступило в МЧС в 13.21. Когда пожарные прибыли на место, храм был объят пламенем. Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, повредил стены.
— Предварительно установлено, что пламя перешло на храм в ходе неосторожного обращения с огнем при сжигании мусора, перешедшего на сухую растительность, —
По предварительным данным, здание храма не эксплуатируется более 30 лет.
Костел в деревне Ремни построен в 1896 году. Возведен в характерном для конца XIX века соединении нескольких стилей — классицизма, модерн и псевдорусского. Является историко-культурной ценностью.
Напомним, пожар в Нотр-Дам-де-Пари
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В деревне Ремни Городокского района сгорел деревянный костел Святых апостолов Петра и Павла постройки конца XIX века.
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