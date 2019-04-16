«У нас свой Нотр-Дам». В Городокском районе сгорел костел конца XIX века

Источник материала: Tut.by

В деревне Ремни Городокского района сгорел деревянный костел Святых апостолов Петра и Павла постройки конца XIX века, сообщили TUT.BY читатели и подтвердили в УМЧС.



Фото: СК

«У нас свой Нотр-Дам-де-Пари. Полностью сгорел костел в деревне Ремни Городокского района», — написал читатель.

Сообщение о пожаре в католическом храме поступило в МЧС в 13.21. Когда пожарные прибыли на место, храм был объят пламенем. Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, повредил стены.

— Предварительно установлено, что пламя перешло на храм в ходе неосторожного обращения с огнем при сжигании мусора, перешедшего на сухую растительность, — сообщили в СК. — Жертв нет. В результате пожара храм уничтожен. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, здание храма не эксплуатируется более 30 лет.

Костел в деревне Ремни построен в 1896 году. Возведен в характерном для конца XIX века соединении нескольких стилей — классицизма, модерн и псевдорусского. Является историко-культурной ценностью.



Так костел выглядел в 2016 году. Фото: Сергей Плыткевич

Напомним, пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля, потушить его удалось спустя более 12 часов. От огня обрушился шпиль и провалилась крыша. Также огонь уничтожил деревянный каркас и интерьер собора.