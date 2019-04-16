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Белорусская гуманитарная помощь прибыла в Зимбабве

17.04.2019 18:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская гуманитарная помощь прибыла в Зимбабве, после самолет с помощью отправится в Мозамбик. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

"Самолет с белорусским гуманитарным грузом прибыл в Африку. Первой точкой доставки гуманитарной помощи стала Республика Зимбабве. Разгрузку помогают осуществлять белорусские спасатели. Во главе гуманитарной миссии от МЧС Беларуси - первый заместитель министра Александр Худолеев", - проинформировали в МЧС. После разгрузки в Зимбабве борт отправится в Мозамбик.

Как сообщалось, на восточное побережье Африканского континента 15 марта обрушился циклон "Идай", принесший с собой ливневые дожди и шквалистый ветер с порывами до 177 км/ч. В результате удара стихии в ряде регионов Мозамбика и Зимбабве разрушена значительная часть городской и региональной инфраструктуры.

Правительства пострадавших стран обратились к мировому сообществу и объявили о начале международной кампании по сбору гуманитарной помощи. В Зимбабве было объявлено положение национальной катастрофы.

В адрес Беларуси также поступили официальные ноты об оказании гуманитарной помощи и потребностях стран для того, чтобы облегчить бедственное положение жертв циклона. По согласованию с Президентом принято соответствующее постановление Совета Министров Беларуси.

Белорусская сторона включила в состав гуманитарного груза сахар, муку, говяжью тушенку, консервы мясные для детей, мыло, одеяла, стиральный порошок, одежду и обувь для взрослых и детей, школьные тетради, кружки и столовые приборы на сумму более Br656 тыс. Доставка груза выполняется авиационным транспортом. Сопровождают груз к месту доставки и разгрузки работники МЧС.

Жертвами циклона в Мозамбике стали 446 человек, около 65 тыс. обратились за медицинской и гуманитарной помощью в центры по приему пострадавшего населения, более 530 тыс. человек остались без еды, крова, электроэнергии и водоснабжения. В Зимбабве также произошли массовые разрушения деревень, школ, больниц, дорог и мостов, имеются жертвы среди населения. По официальной статистике, в Зимбабве погибли 185 человек, сотни человек числятся пропавшими без вести, 186 раненых, 50 тыс. человек находятся без еды, электроэнергии или водоснабжения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская гуманитарная помощь прибыла в Зимбабве, после самолет с помощью отправится в Мозамбик. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС. ...
 
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