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Два белорусских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира. Один - вылетел из него

17.04.2019 18:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два белорусских вуза попали в международный рейтинг Round University Ranking 2019 года — это Белорусский государственный университет и Национальный институт высшего образования.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Всего в рейтинге приняли участие 820 высших учебных заведений из 74 стран мира.

Каждый вуз оценивался по четырем критериям. Выше всего в БГУ оценили уровень интернационализации университета (357 место) и качество преподавания (524-е), несколько хуже — качество исследований (684-е место) и уровень финансовой устойчивости (734-е). В итоге БГУ оказался на 630-й позиции. В 2017-м университет был в рейтинге на 666-м месте (из 764), в 2018-м занял лишь 706-е (из 784).

Национальный институт высшего образования стал 741 из 820 лучших университетов мира. По уровню финансовой устойчивости он оказался на 56-й позиции, по уровню интернационализации — на 355-й, по качеству преподавания — на 730-й, по качеству исследований — на 811-й. В прошлом году он впервые попал в рейтинг и занимал в нем 731 строчку (из 784).

Белорусский государственный медицинский университет в этом году в рейтинг не попал. В 2018 году он занимал 772-ю строчку RUR, в 2017 году БГМУ поставили на 745 место.

В 2019-м лучшими университетами мира, согласно рейтингу, признаны Гарвардский университет, Калифорнийский технологический институт, Имперский колледж Лондона, Стэнфорд и Йель.

RUR (Round University Ranking) — это международная рейтинговая система, которая оценивает эффективность ведущих университетов мира. Рейтинг составляется с 2010 года.

 
 
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Всего в рейтинге приняли участие 820 высших учебных заведений из 74 стран мира.
 
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