ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Это наш парень!

17.04.2019 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Это наш парень!

Вольно или невольно, но журналист, как правило, отслеживает, как складывается жизнь у героев его статей, интересуется при личной встрече или у родственников успехами, сопереживает неудачам. Вдвойне приятно, когда героя твоей статьи, его заслуги замечает республиканская пресса. Именно так вышло, когда недавно в газете Министерства обороны Беларуси «Во славу Родины» я прочла публикацию под названием «Секреты суворовской науки» — о курсанте Минского суворовского военного училища Станиславе Притуленко. В ноябре прошлого года Станислав был героем статьи «Здравия желаю, товарищи суворовцы!» в нашей районной газете «Радзіма».

Будучи в классе пятом, Стас загорелся идеей поступить в суворовское училище, чтобы стать впоследствии профессиональным военным. Теперь Станислав Притуленко уже курсант-третьекурсник, целенаправленно идет к своей мечте, а для этого, как это ни банально звучит, старается хорошо учиться и много внимания уделяет физической подготовке. С того времени, как о нем писала наша газета, достижений у суворовца еще прибавилось.

Вот что пишет о нем в своей статье подполковник Андрей Бокза из информационного агентства «Ваяр»: «Суворовец 3-го курса Станислав Притуленко — чемпион Минского суворовского военного училища по многоборью. Пятнадцатилетний Станислав с результатом 11,9 секунды опережает всех остальных суворовцев на стометровке, также ему нет равных среди кадет по количеству подтягиваний на перекладине (35 раз). А еще совсем недавно он стал абсолютным чемпионом города Минска среди учащихся девятых классов по зимнему многоборью «Здоровье» Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь… Из шести соревнований, в которых Стас успел принять участие за время учебы, он занял призовые места в пяти. Недавно завершились финальные соревнования Республиканской спартакиады по программе зимнего многоборья «Защитник Отечества» среди юношей допризывного и призывного возраста, в которых он стал победителем. Помимо стрельбы из пневматической винтовки и подтягивания на перекладине, юноша справился и с лыжной гонкой на 5 км. Молодец!»

Согласитесь, впечатляет? Думаю, об успехах Станислава приятно читать не только его родным и друзьям, но и учителям первой школы Глуска, где он учился. Тем более парень действительно заслуживает похвальных слов: при нашем знакомстве я убедилась, что это скромный и серьезный молодой человек, со здоровыми амбициями, он в своем возрасте знает, чего хочет, и понимает, что его успех зависит от его усилий.

«В будущем (хотя в него еще рано заглядывать) Стас планирует стать десантником. Ну что ж, пожелаем ему новых спортивных достижений, ярких побед и жизненных высот!» — так заканчивается статья в газете «Во славу Родины». Такое же пожелание в адрес Станислава Притуленко хочется сказать и мне.

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото с сайта vsr.mil.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вольно или невольно, но журналист, как правило, отслеживает, как складывается жизнь у героев его статей, интересуется при личной встрече или у родственников...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Гродненские Мальдивы» завалили строительным мусором. В ЖКХ говорят, что так надо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика