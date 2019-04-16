Это наш парень!

Источник материала: Радзiма





Вольно или невольно, но журналист, как правило, отслеживает, как складывается жизнь у героев его статей, интересуется при личной встрече или у родственников успехами, сопереживает неудачам. Вдвойне приятно, когда героя твоей статьи, его заслуги замечает республиканская пресса. Именно так вышло, когда недавно в газете Министерства обороны Беларуси «Во славу Родины» я прочла публикацию под названием «Секреты суворовской науки» — о курсанте Минского суворовского военного училища Станиславе Притуленко. В ноябре прошлого года Станислав был героем статьи «Здравия желаю, товарищи суворовцы!» в нашей районной газете «Радзіма».

Будучи в классе пятом, Стас загорелся идеей поступить в суворовское училище, чтобы стать впоследствии профессиональным военным. Теперь Станислав Притуленко уже курсант-третьекурсник, целенаправленно идет к своей мечте, а для этого, как это ни банально звучит, старается хорошо учиться и много внимания уделяет физической подготовке. С того времени, как о нем писала наша газета, достижений у суворовца еще прибавилось.

Вот что пишет о нем в своей статье подполковник Андрей Бокза из информационного агентства «Ваяр»: «Суворовец 3-го курса Станислав Притуленко — чемпион Минского суворовского военного училища по многоборью. Пятнадцатилетний Станислав с результатом 11,9 секунды опережает всех остальных суворовцев на стометровке, также ему нет равных среди кадет по количеству подтягиваний на перекладине (35 раз). А еще совсем недавно он стал абсолютным чемпионом города Минска среди учащихся девятых классов по зимнему многоборью «Здоровье» Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь… Из шести соревнований, в которых Стас успел принять участие за время учебы, он занял призовые места в пяти. Недавно завершились финальные соревнования Республиканской спартакиады по программе зимнего многоборья «Защитник Отечества» среди юношей допризывного и призывного возраста, в которых он стал победителем. Помимо стрельбы из пневматической винтовки и подтягивания на перекладине, юноша справился и с лыжной гонкой на 5 км. Молодец!»

Согласитесь, впечатляет? Думаю, об успехах Станислава приятно читать не только его родным и друзьям, но и учителям первой школы Глуска, где он учился. Тем более парень действительно заслуживает похвальных слов: при нашем знакомстве я убедилась, что это скромный и серьезный молодой человек, со здоровыми амбициями, он в своем возрасте знает, чего хочет, и понимает, что его успех зависит от его усилий.

«В будущем (хотя в него еще рано заглядывать) Стас планирует стать десантником. Ну что ж, пожелаем ему новых спортивных достижений, ярких побед и жизненных высот!» — так заканчивается статья в газете «Во славу Родины». Такое же пожелание в адрес Станислава Притуленко хочется сказать и мне.

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото с сайта vsr.mil.by