Сергей Синицкий: «Деньги, заработанные своим умом, – это всегда приятно»

Источник материала: Светлы шлях

За пять лет Сергей Синицкий дал ни один повод написать о себе в газете. Можно сказать, регулярно мы сообщаем о новых победах сморгонского интеллектуала в играх «Что? Где? Когда?»

Буквально в прошлые выходные сморгонец выиграл у знатоков из программы «Что? Где? Когда?» (российская версия) 80 тысяч российских рублей (около 1250 долларов). Эфир интеллектуальной игры состоялся 14 апреля . Это была предпоследняя, четвертая по счету, игра весеннего сезона. Команда Бориса Белозерова играла против телезрителей.

- Можно считать уже победой, когда твое письмо выбирают из тысячи других и выносят на всеобщее обсуждение знатокам, - замечает Сергей. – Впервые мой вопрос прозвучал летом 2014 года на белорусской версии игры «Что? Где? Когда?». И тогда знатоки его «раскусили». А зимой того же года меня пригласили на финальную игру, и я тогда впервые сел за один стол со знатоками. Это были незабываемые эмоции.





Вообще интеллектуальную передачу я смотрю, сколько себя помню. А после того, как в 2014 году мой первый вопрос сыграл за зеркальным столом, начал писать на передачу еще более активно, и стал, как говорит господин Ведущий, «одним из активных авторов вопросов».

Очень значимое событие для меня произошло осенью 2018 года. Мой вопрос признали лучшим в финале осенней серии. И я стал обладателем «Малой Хрустальной Совы».





По диплому Сергей юрист-международник, но работает в ДЮСШ профсоюзов в Сморгони. В свое время окончил СШ №1 (так что школа может по праву гордиться своим выпускником). Он не новичок в интеллектуальной игре. Его вопросы задавались нетолько в «Что? Где? Когда?» в Беларуси и России, но и в Украине и Армении. В азербайджанской версии игры письмо с вопросом лежало на столе, но волчок его не выбрал. По подсчетам Сергея, на разных играх прозвучало более 25 его вопросов. Большую половину из них знатоки разгадали.

- Положа руку на сердца, могу точно сказать, что мой принцип: главное – участие, - уточняет собеседник. - Как сыграют знатоки, так и будет. Я большой почитатель игры, можно сказать поклонник. И я никогда не ставлю во главу угла денежный выигрыш. Но деньги, заработанные своим умом, – это всегда приятно.

* Вопрос, который прозвучал в программе 14 апреля 2019 года: «В 1949 году режиссер Роза Иоффе поставила детский радиоспектакль, в котором все роли исполнил актер Николай Литвинов. Тогда Роза Марковна впервые использовала необычный прием: ускорила ход магнитофонной пленки на всех репликах главного героя. Скажите, как зовут главного героя?» Автор отправил на игру письмо с этим вопросом чуть больше года назад.

Как по мне, так в вопросе уже была подсказка: чуть ли не цитата из песни: «Скажите, как его зовут?» И в обсуждении у знатоков была правильная версия, однако они ответили по-другому: «Колобок». Правильный ответ - «Буратино».

Галина АНТОНОВА.

Фото из архива Сергея СИНИЦКОГО.