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Сергей Синицкий: «Деньги, заработанные своим умом, – это всегда приятно»

17.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

За пять лет Сергей Синицкий дал ни один повод написать о себе в газете. Можно сказать, регулярно мы сообщаем о новых победах сморгонского интеллектуала в играх «Что? Где? Когда?»

Буквально в прошлые выходные сморгонец  выиграл у знатоков из  программы «Что? Где? Когда?» (российская версия) 80 тысяч российских рублей (около 1250 долларов). Эфир интеллектуальной игры состоялся 14 апреля. Это была предпоследняя, четвертая по счету, игра весеннего сезона. Команда Бориса Белозерова играла против телезрителей.

- Можно считать уже победой, когда твое письмо выбирают из тысячи других и выносят на всеобщее обсуждение знатокам, - замечает Сергей. – Впервые мой вопрос прозвучал летом 2014 года на белорусской версии игры «Что? Где? Когда?». И тогда знатоки его «раскусили». А зимой того же года меня пригласили на финальную игру, и я тогда впервые сел за один стол со знатоками. Это были незабываемые эмоции.

Сергей Синицкий: «Деньги, заработанные своим умом, – это всегда приятно»

Вообще интеллектуальную передачу я смотрю, сколько себя помню. А после того, как в 2014 году мой первый вопрос сыграл за зеркальным столом, начал писать на передачу еще более активно, и стал, как говорит господин Ведущий, «одним из активных авторов вопросов».

Очень значимое событие для меня произошло осенью 2018 года. Мой вопрос признали лучшим в финале осенней серии. И я стал обладателем «Малой Хрустальной Совы».

Сергей Синицкий: «Деньги, заработанные своим умом, – это всегда приятно»

По диплому Сергей юрист-международник, но  работает в ДЮСШ профсоюзов в Сморгони. В свое время окончил СШ №1 (так что школа может по праву гордиться своим выпускником). Он не новичок в интеллектуальной игре. Его вопросы  задавались нетолько в «Что? Где? Когда?» в Беларуси и России, но и в Украине и Армении. В азербайджанской версии игры письмо с вопросом лежало на столе, но волчок его не выбрал. По подсчетам Сергея, на разных играх прозвучало более 25 его вопросов. Большую половину из них знатоки разгадали.

- Положа руку на сердца, могу точно сказать, что мой принцип: главное – участие, - уточняет собеседник. - Как сыграют знатоки, так и будет. Я большой почитатель игры, можно сказать поклонник. И я никогда не ставлю во главу угла денежный выигрыш. Но деньги, заработанные своим умом, – это всегда приятно. 

* Вопрос, который прозвучал в программе 14 апреля 2019 года: «В 1949 году режиссер Роза Иоффе поставила детский радиоспектакль, в котором все роли исполнил актер Николай Литвинов. Тогда Роза Марковна впервые использовала необычный прием: ускорила ход магнитофонной пленки на всех репликах главного героя. Скажите, как зовут главного героя?»  Автор отправил на игру письмо с этим вопросом чуть больше года назад.

Как по мне, так в вопросе уже была подсказка: чуть ли не цитата из песни: «Скажите, как его зовут?» И в обсуждении у знатоков была правильная версия, однако они ответили по-другому: «Колобок». Правильный ответ -  «Буратино».

Галина АНТОНОВА.

Фото из архива Сергея СИНИЦКОГО.

 
 
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За пять лет Сергей Синицкий дал ни один повод написать о себе в газете. Можно сказать, регулярно мы сообщаем о новых победах сморгонского интеллектуала в играх...
 
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