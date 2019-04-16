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Три команды пяти предприятий города выявили лучших в районном КВН

17.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

17 апреля в зале Сморгонского профессионального политехнического лицея было увлекательно, зажигательно, местами нелепо и от этого еще смешнее. Три команды пяти предприятий района соревновались в остроумии, артистичности и харизматичности. Нелегко было членам жюри выявить лучших, но в итоге кубок и приз за первое место унесла с собой команда РУП "ЖКХ" "Коммунальный фрэш". Приз за второе место достался команде "Оптека", неожиданно объединившей работников центральной районной аптеки и завода оптического станкостроения. А третье место досталось команде "После титров" - сборной ОАО "Сморгонские молочные продукты" и центральной районной больницы.

Три команды пяти предприятий города выявили лучших в районном КВН

Три команды пяти предприятий города выявили лучших в районном КВН
 
Три команды пяти предприятий города выявили лучших в районном КВН

Три команды пяти предприятий города выявили лучших в районном КВН

Три команды пяти предприятий города выявили лучших в районном КВН
Три команды пяти предприятий города выявили лучших в районном КВН

Три команды пяти предприятий города выявили лучших в районном КВН

Три команды пяти предприятий города выявили лучших в районном КВН

Три команды пяти предприятий города выявили лучших в районном КВН

Три команды пяти предприятий города выявили лучших в районном КВН

Три команды пяти предприятий города выявили лучших в районном КВН

Три команды пяти предприятий города выявили лучших в районном КВН

Виолетта ВОЙТКО.

Фото автора.
 
 
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17 апреля в зале Сморгонского профессионального политехнического лицея было увлекательно, зажигательно, местами нелепо и от этого еще смешнее. Три команды пяти...
 
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