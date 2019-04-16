Три команды пяти предприятий города выявили лучших в районном КВН

Источник материала: Светлы шлях

17 апреля в зале Сморгонского профессионального политехнического лицея было увлекательно, зажигательно, местами нелепо и от этого еще смешнее. Три команды пяти предприятий района соревновались в остроумии, артистичности и харизматичности. Нелегко было членам жюри выявить лучших, но в итоге кубок и приз за первое место унесла с собой команда РУП "ЖКХ" "Коммунальный фрэш". Приз за второе место достался команде "Оптека", неожиданно объединившей работников центральной районной аптеки и завода оптического станкостроения. А третье место досталось команде "После титров" - сборной ОАО "Сморгонские молочные продукты" и центральной районной больницы.