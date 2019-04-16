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Областной семинар по реализации Декрета № 18 прошел в Борисове

17.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Цель мероприятия – изучить с практической точки зрения механизмы реализации Декрета № 18, вскрыть проблемы и предложить пути их решения.

Участниками семинара стали: председатель Борисовского райисполкома Г.И. Денгалёв, заместители председателей районных и Жодинского городского исполнительных комитетов, начальники управлений (отделов) по образованию, спорту и туризму, заместители председателей комиссий по делам несовершеннолетних, представители управлений (отделов) внутренних дел, начальники управлений по труду, занятости и социальной защите. 

Открыла мероприятие начальник главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета Татьяна Валентиновна Апранич. В своем выступлении она отметила, что по сравнению с первым кварталом 2018 года на 41% снизилось количество детей, признанных находящимися в социально опасном положении. Также она акцентировала внимание на том, что Миноблисполкомом пересмотрены подходы к работе координационного совета. С докладом о системе работы Борисовского района по реализации Декрета №18 выступила заместитель председателя Борисовского райисполкома А.Ф. Копикова.

В ходе работы мобильных секций участники семинара обсудили межведомственное взаимодействие по пропаганде семейных ценностей, профилактике семейного неблагополучия, обеспечению возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, механизмы реабилитации семьи.  

Созданию атмосферы заинтересованного разговора способствовала организация тематической выставки, на которой представлен опыт работы учреждений образований Борисовского района, приемных семей и детских домов семейного типа, социально-педагогического центра и др.  

Подробнее – на страницах «А». 

Екатерина ВОРОБЬЕВА

 

 
 
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Сегодня в Борисове прошел областной межведомственный семинар по вопросам реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О...
 
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