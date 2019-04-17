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В Минске верующие прошли Крестным ходом

17.04.2019 23:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске 17 апреля прошел инсценированный Крестный ход. Верующие собрались у костела Пресвятой Троицы (Святого Роха) на Золотой Горке. Христиане в эти дни готовятся к Светлому Христову Воскресению — Пасхе. Что происходило у собора — в фотографиях TUT.BY.
















 
Теги: Минск
 
 
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Что происходило у собора - в фотографиях TUT.BY.
 
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