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На заводе в Лунинце снова перекрасили бюст Ленина: из цветного - в бронзовый

17.04.2019 21:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бюст Ленина возле лунинецкого завода «Полесьеэлектромаш» снова перекрасили, пишет «Медиа-Полесье».

Еще вчера бюст был выполнен, так сказать, в цвете, сегодня — однотонный бронзовый.

Ранее бюст выглядел так: вождю пролетариата покрасили брови, бороду, усы, волосы и глаза. Кроме того, ему «обновили» пиджак, галстук и «отбелили» воротничок рубашки.


17 апреля скульптура выглядит иначе: теперь она выкрашена в бронзовый цвет.


Этот бюст установили возле завода «Полесьеэлектромаш» еще в 1981 году.


 
 
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Ранее бюст выглядел так: вождю пролетариата покрасили брови, бороду, усы, волосы и глаза. Кроме того, ему «обновили» пиджак, галстук и «отбелили» воротничок рубашки.
 
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