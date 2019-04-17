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На заводе в Лунинце снова перекрасили бюст Ленина: из цветного - в бронзовый
17.04.2019 21:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бюст Ленина возле лунинецкого завода «Полесьеэлектромаш» снова перекрасили, пишет
Еще вчера бюст был выполнен, так сказать, в цвете, сегодня — однотонный бронзовый.
Ранее бюст выглядел так: вождю пролетариата
17 апреля скульптура выглядит иначе: теперь она выкрашена в бронзовый цвет.
Этот бюст установили возле завода «Полесьеэлектромаш» еще в 1981 году.
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Ранее бюст выглядел так: вождю пролетариата покрасили брови, бороду, усы, волосы и глаза. Кроме того, ему «обновили» пиджак, галстук и «отбелили» воротничок рубашки.
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