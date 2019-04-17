На заводе в Лунинце снова перекрасили бюст Ленина: из цветного - в бронзовый

Источник материала: Tut.by

Бюст Ленина возле лунинецкого завода «Полесьеэлектромаш» снова перекрасили, пишет «Медиа-Полесье» .

Еще вчера бюст был выполнен, так сказать, в цвете, сегодня — однотонный бронзовый.

Ранее бюст выглядел так: вождю пролетариата покрасили брови, бороду, усы, волосы и глаза. Кроме того, ему «обновили» пиджак, галстук и «отбелили» воротничок рубашки.





17 апреля скульптура выглядит иначе: теперь она выкрашена в бронзовый цвет.





Этот бюст установили возле завода «Полесьеэлектромаш» еще в 1981 году.



