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В Сморгони отреставрируют памятник Ленину
17.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
В Сморгонском райисполкоме нам сообщили, что в связи с проведением в 2019 году областного фестиваля-ярмарки «Дожинки-2019», учитывая неудовлетворительное состояние памятника В. И. Ленину, установленного на площади Ленина в Сморгони, демонтажом памятника для выполнения работ по его реставрации будет заниматься РУП «ЖКХ».
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В Сморгонском райисполкоме нам сообщили, что в связи с проведением в 2019 году областного фестиваля-ярмарки «Дожинки-2019», учитывая неудовлетворительное состояние...
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