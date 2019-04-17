В Сморгони отреставрируют памятник Ленину

Источник материала: Светлы шлях

В Сморгонском райисполкоме нам сообщили, что в связи с проведением в 2019 году областного фестиваля-ярмарки «Дожинки-2019», учитывая неудовлетворительное состояние памятника В. И. Ленину, установленного на площади Ленина в Сморгони, демонтажом памятника для выполнения работ по его реставрации будет заниматься РУП «ЖКХ».