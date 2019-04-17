Челлендж для Лукашенко, наш Нотр-Дам, крутой школьник и приключения бюста - интересное за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Как вы просыпаетесь? С одной стороны вроде бы и солнышко наконец-то, с другой — весенний авитаминоз и накопившаяся за зиму усталость… Уф-ф-ф-ф, скорее бы лето-отпуск-море! Врачи говорят, что к межсезонью может проявиться букет заболеваний — а любую проблему лучше предупредить заранее. Давайте расскажем, какие анализы неплохо бы сдать вот прямо сейчас , чтобы, если что, подрегулировать организм после зимы, — а потом быстренько вспомним все самое важное и интересное за вчерашний день. А то вдруг вы все пропустили…

Наши политики насмотрелись на украинскую предвыборную движуху — и тоже ожили. Видели, Лебедько записал видеообращение к Лукашенко в стиле Зеленского ? Экс-глава партии ОГП объявил челлендж для Александра Лукашенко: политик дал президенту 24 часа, чтобы ответить на вопросы пользователей соцсетей. Как думаете, чем закончится?.. Кстати, а Зеленский-то с Порошенко наконец договорились о времени и месте проведения дебатов . Вы трейлер-то видели? Ролик снят в лучших традициях анонса блокбастера : интригующая музыка для напряжения, нарезка «кадров фильма» — фрагментов из жизни кандидатов, завлекающие фразы: «Битва, которая войдет в историю».













За футболом следите? Рассказываем, что в Лиге чемпионов нового: английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» вышли в полуфинал, «Манчестер Сити» и «Порту» выбыли из турнира. «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» выдали один из лучших матчей сезона — давайте расскажем ! Кстати, молодежь, а вы разбираетесь в футболе? Этот вид спорта все еще остается самым популярным на планете — и, поверьте, смотреть его куда интереснее, если знать чуть больше, чем что «Реал» в белом, а «Ливерпуль» в красном. Готовы доказать себе, что действительно являетесь футбольным фанатом? Тогда вот вам наш тест !

следите? Рассказываем, что в Лиге чемпионов нового: английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» вышли в полуфинал, «Манчестер Сити» и «Порту» выбыли из турнира. «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» выдали один из лучших матчей сезона — ! Кстати, молодежь, а вы разбираетесь в футболе? Этот вид спорта все еще остается самым популярным на планете — и, поверьте, смотреть его куда интереснее, если знать чуть больше, чем что «Реал» в белом, а «Ливерпуль» в красном. Готовы доказать себе, что действительно являетесь футбольным фанатом? ! Вы тоже заметили, какая истерия вокруг выхода 8 сезона «Игры престолов»? «Игра престолов» то, «Игра престолов» се, а вот в «Игре престолов»… Достало уже, правда? В последние дни уворачиваться от разговоров об этом сериале практически невозможно. Другое дело, если вам просто не о чем говорить — и вы никогда не смотрели суперхит HBO. Мы нашли таких людей (ой, в редакции их много!), решили испортить им жизнь показали первую серию восьмого сезона «Игры престолов» и попросили их (попытаться) разобраться, что там вообще происходит. Как вы понимаете, было очень весело !

Все новости среды, 17 апреля

Кстати. Сегодня же у нас «Экономика на пальцах» ! Обсудим встречу президента с айтишниками. На фоне брутальных разборов в коровниках, которые заканчивались уголовными делами, здесь прошло все красиво, гладко и мирно. Давайте попробуем понять, что хотят айтишники от президента и президент от айтишников — подключайтесь к прямому эфиру в 15.25 . Хорошего дня вам, друзья!

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