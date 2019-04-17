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Челлендж для Лукашенко, наш Нотр-Дам, крутой школьник и приключения бюста - интересное за вчера

18.04.2019 08:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Как вы просыпаетесь? С одной стороны вроде бы и солнышко наконец-то, с другой — весенний авитаминоз и накопившаяся за зиму усталость… Уф-ф-ф-ф, скорее бы лето-отпуск-море! Врачи говорят, что к межсезонью может проявиться букет заболеваний — а любую проблему лучше предупредить заранее. Давайте расскажем, какие анализы неплохо бы сдать вот прямо сейчас, чтобы, если что, подрегулировать организм после зимы, — а потом быстренько вспомним все самое важное и интересное за вчерашний день. А то вдруг вы все пропустили…


  • Руководители шести крупный сетей АЗС (кроме подконтрольной государству «Белоруснефти») просят правительство принять меры по нормализации финансово-экономических условий работы: гармонизировать уровни оптовых и розничных цен на нефтепродукты с учетом устойчивого развития заправок и соблюдения интересов государства. Что у них там происходит, давайте объясним здесь.
  • Беларусь и Казахстан отказываются покупать товары «Сделано в Крыму» — мол, сложная геополитическая ситуация, сами понимаете. Справедливости ради скажем, что товары из Крыма все же есть на полках белорусских магазинов — недавно сами видели в минском супермаркете фасованную продукцию «Крымского содового завода».
  • Два белорусских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира — рассказываем, что за они и как их оценивали. Увы, но по сравнению с прошлым годом наших вузов в Round University Ranking стало меньше, оттуда вылетел минский «мед».
  • Эх, в Городокском районе вчера сгорел костел конца XIX века — историко-культурная ценность, между прочим. «У нас свой Нотр-Дам-де-Пари», — переживают местные — и мы вместе с ними: на восстановление городокского-то костела Святых апостолов Петра и Павла никто миллионами евро не скинется… А между тем сумма пожертвований на восстановление Нотр-Дам уже достигла 1 млрд евро.
  • «Минсктранс» рассказал, сколько должен стоить проезд, чтобы общественный транспорт в столице окупался — и это, конечно, совсем не 65 копеек. Давненько, кстати, не повышали… Хоть бы, может, парк обновили — а то больше половины подвижного состава в Минске нужно списывать. Кстати, помните же недовольных ни автобусами, ни условиями работы водителей? «Минсктранс» ответил на их претензии. Если кратко: вы знали, куда шли, нечего жаловаться.
  • В Минске начался суд над бывшим замглавы столицы Андреем Доморацким. Экс-чиновника обвиняют в трех коррупционных преступлениях, следствие считает, что на коррупции он заработал 3,5 тыс. долларов. И оказалось, кстати, что дело Доморацкого никак не связано с делом экс-начальника ГУПРа Сергея Барисевича! А ведь именно так Вакульчик когда-то докладывал президенту. Сам Доморацкий заявил в суде, что не признает вину ни по одной статье. В письмах родным, напомним, он пишет: «Убирают неугодных, но ведь я всегда работал честно и любил своего президента, а сейчас все равно стал врагом народа… Мои доводы, оправдания никто слушать не будет. Понимаю, что после грязи в интернете выпускать меня пока не будут, кто же признает свои ошибки».
  • А еще вчера побывали на процессе по делу совладельца минского бара «Штирлиц». Полгода назад его задержали при попытке спрятать закладку с психотропом. Влад Бриштель полностью признает вину и объясняет, зачем ему все это было нужно. «Я пошел на это [преступление] не для того, чтобы питаться в ресторанах и одеваться побогаче. У меня возникла проблема. И я решил ее крайне неправильно». Ну и публично удивлялся методам работы милиции при работе с наркодилерами, кстати.
  • Вчера у нас были две непростые семейные истории. Одна из них произошла в Гродно: папа забрал из школы первоклассника — и с тех пор мальчика не видели ни мама, ни учителя. То, что сейчас происходит в семье, сам папа называет «супердетективной историей». А вторая история и вовсе международная: гражданин Швеции требует вернуть ему дочерей, которых мама-белоруска увезла в Беларусь. Второй год между родителями не утихает спор о том, где должны жить девочки. «Я спасала своих детей», — говорит мать. «Пока жив, буду добиваться, чтобы мне вернули дочерей», — говорит отец.
  • Помните школьника из Лиды, который доказал «слив» на республиканской олимпиаде по географии? Поговорили с ним о том, зачем ему все это нужно и о реакции окружающих на ситуацию. «Честно, в какой-то момент, когда у меня уже были листочки с заданиями, я думал: не нужно никуда сообщать. Что это изменит?.. А потом вспомнил семи- и восьмиклассников, с которыми как-то готовился к олимпиаде. Там такие умные ребята! И решил: должен сделать это для них и ради географии… Ну, а сейчас для себя я понял: обычный человек в силах что-то изменить. Главное — не бояться! Всегда найдутся те, кто готов тебя поддержать».


  • Знакомьтесь — Татьяна, мама семерых детей. В 49 лет она увлеклась бегом, и с тех пор тренируется каждый день. Марафонов пробежала — «около шести», полумарафонов — «столько, что и не посчитаешь». «У меня тренер спрашивает: „Где ж вы были раньше?“ Ну так уж получилось, — смеется минчанка. — Если б родители отдали меня в спорт, это было бы мое!» Очень крутая и женщина, и история!
  • Вся страна, наверное, уже следит за преображением бюста Ленина у завода в Лунинце. Белый, разноцветный, теперь вот бронзовый… Вы видели, как его снова перекрасили?
  • Видели, что происходит с «гродненскими Мальдивами»? Меловые карьеры под Гродно завалили строительным мусором! В ЖКХ говорят, что так и надо, местные переживают, что карьеры, конечно, опасны и неблагоустроенны, но и это же не дело!
  • А вот наша любимая рубрика «Безумству храбрых поем мы славу». Предприниматель Максим Жуков из Витебска когда-то был продюсером и арт-директором, а недавно стал еще и «помещиком». Или «барином» — он сам еще не определился, как себя в шутку называть. Жуков теперь владеет бывшей усадьбой — и уже начал восстанавливать здание-«заброшку», чтобы создать тут культурный центр. Работы, говорит, валом, краудфандинг что-то не работает — а идея-то крутая!
  • Хотите, расскажем вам, что дальше будет с «нерезиновым» Минском? В Белорусском союзе архитекторов специалисты обсуждали развитие столицы и пригорода — и сошлись на том, что нужно продвигать идею создания Минской агломерации и готовить ее проект. Что это и зачем это белорусской столице — давайте объясним. А то пока великие умы и бюджеты спорят, около полумиллиона человек из других регионов хотят жить в Минске или под Минском — и если не найдут возможности, уедут за границу. Если, кстати, переехать хочется, а денег мало — советуем присмотреться к мини-квартиркам пока нашей страны, цена которых — от 9 тысяч долларов (и в Минске, кстати, тоже есть!).


  • За футболом следите? Рассказываем, что в Лиге чемпионов нового: английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» вышли в полуфинал, «Манчестер Сити» и «Порту» выбыли из турнира. «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» выдали один из лучших матчей сезона — давайте расскажем! Кстати, молодежь, а вы разбираетесь в футболе? Этот вид спорта все еще остается самым популярным на планете — и, поверьте, смотреть его куда интереснее, если знать чуть больше, чем что «Реал» в белом, а «Ливерпуль» в красном. Готовы доказать себе, что действительно являетесь футбольным фанатом? Тогда вот вам наш тест!
  • Вы тоже заметили, какая истерия вокруг выхода 8 сезона «Игры престолов»? «Игра престолов» то, «Игра престолов» се, а вот в «Игре престолов»… Достало уже, правда? В последние дни уворачиваться от разговоров об этом сериале практически невозможно. Другое дело, если вам просто не о чем говорить — и вы никогда не смотрели суперхит HBO. Мы нашли таких людей (ой, в редакции их много!), решили испортить им жизнь показали первую серию восьмого сезона «Игры престолов» и попросили их (попытаться) разобраться, что там вообще происходит. Как вы понимаете, было очень весело!

Все новости среды, 17 апреля

Кстати. Сегодня же у нас «Экономика на пальцах»! Обсудим встречу президента с айтишниками. На фоне брутальных разборов в коровниках, которые заканчивались уголовными делами, здесь прошло все красиво, гладко и мирно. Давайте попробуем понять, что хотят айтишники от президента и президент от айтишников — подключайтесь к прямому эфиру в 15.25. Хорошего дня вам, друзья!

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Доброе утро! Как вы просыпаетесь? С одной стороны вроде бы и солнышко наконец-то, с другой - весенний авитаминоз и накопившаяся за зиму усталость… Уф-ф-ф-ф, скорее бы...
 
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