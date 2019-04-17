Часть улицы Дзержинского в Гродно перекроют на два дня: автобусы и троллейбусы поедут по-другому

Источник материала: Tut.by

В Гродно на два дня будет перекрыт участок ул. Дзержинского. Работы будут разбиты на два этапа — ул. Дзержинского на участке от пересечения с ул. Дубко до пересечения с ул. Курчатова перекроют для движения транспорта с 05.30 20 апреля до 00.40 21 апреля, и так же — с 21 по 22 апреля.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Автобусы и троллейбусы поедут в это время по-другому.

маршрут № 16 «Вишневец — Улица Белые Росы» будет курсировать в прямом направлении: остановочный пункт «Вишневец» — ул. Кохановского (без изменений), далее: ул. Брикеля — ул. Лиможа — ул. Курчатова — ул. Дзержинского — остановочный пункт «Улица Белые Росы». В обратном направлении без изменений;

маршрут № 17 «Средняя школа № 3 — Улица Белые Росы» будет курсировать в прямом направлении: остановочный пункт «Средняя школа № 3» — ул. Дзержинского (без изменений), далее: ул. Брикеля — ул. Лиможа — ул. Курчатова — ул. Дзержинского — остановочный пункт «Улица Белые Росы». В обратном направлении без изменений;

маршрут № 19 «Улица Белые Росы — Рынок «Южный» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановочный пункт «Рынок «Южный» — ул. Кохановского (без изменений), далее: ул. Брикеля — ул. Лиможа — ул. Курчатова — ул. Дзержинского — остановочный пункт «Улица Белые Росы»;

маршрут № 24 «Заболоть — Городская клиническая больница № 3» будет курсировать: остановочный пункт «Заболоть» — ул. Лиможа (без изменений), далее ул. Курчатова — ул. Врублевского и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;

маршрут № 28 «Вишневец — Улица Белые Росы» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановочный пункт «Улица Белые Росы» — ул. Лиможа (без изменений), далее: ул. Курчатова — ул. Врублевского и далее по своему маршруту без изменений;

маршрут № 10т «Улица Репина — Девятовка-5» будет курсировать: остановочный пункт «Улица Репина» — ул. Врублевского (без изменений), далее: ул. Курчатова — ул. Максима Горького — ул. Дубко — ул. Брикеля и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении.

маршрут № 6 «Химволокно — Девятовка» меняется на маршрут № 6 «Химволокно — Улица Дзержинского», который будет курсировать в прямом направлении: остановочный пункт «Химволокно» — ул. Дубко (без изменений), далее: остановочный пункт «Улица Дзержинского», обратно в том же направлении;

маршрут № 7 «Политехнический колледж — Девятовка» на маршрут № 7 «Политехнический колледж — Улица Брикеля», который будет курсировать в прямом направлении: остановочный пункт «Политехнический колледж» — ул. Дзержинского — остановочный пункт «Улица Брикеля», обратно в том же направлении;

маршрут № 11 «Девятовка — Гродно Азот» будет курсировать в прямом направлении: остановочный пункт «Девятовка» — ул. Дзержинского — ул. Курчатова — ул. Врублевского — бульвар Ленинского Комсомола — ул. Дубко — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;

маршрут № 14 «Политехнический колледж — Девятовка» на маршрут № 14 «Политехнический колледж — Улица Дзержинского», который будет курсировать в прямом направлении: остановочный пункт «Политехнический колледж» — ул. Дубко (без изменений), далее: остановочный пункт «Улица Дзержинского», обратно в том же направлении;

маршрут № 20 «Вишневец — Девятовка» будет курсировать в прямом направлении: остановочный пункт «Вишневец» — улица Брикеля (без изменений), далее: ул. Лиможа — ул. Курчатова — ул. Дзержинского — остановочный пункт «Девятовка», обратно в том же направлении;

маршрут № 19 «Девятовка — Улица Победоносная» ходить не будет.