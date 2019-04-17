В Орше мужчина пошел мыть машину на реку - и пропал

Источник материала: Tut.by

Милиция разыскивает 33-летнего жителя Орши Антона Кабачевского — около полудня 16 апреля мужчина пошел мыть автомобиль и пропал, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».





Около 12.00 Антон Кабачевский пошел мыть автомобиль на реку Днепр вблизи деревни Харьковка Оршанского района. Машину нашли на берегу, а о самом мужчине с той поры ничего не известно.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы русые, с бородой. Был одет: коричневая шапка, черная дутая жилетка, темно-серый спортивный костюм, белые кроссовки.

Если вы что-то знаете о пропавшем мужчине, звоните по телефонам: 7733, 102, +375 33 666−68−56, +375 33 666−60−33.