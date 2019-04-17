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В Орше мужчина пошел мыть машину на реку - и пропал
18.04.2019 08:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция разыскивает 33-летнего жителя Орши Антона Кабачевского — около полудня 16 апреля мужчина пошел мыть автомобиль и пропал,
Около 12.00 Антон Кабачевский пошел мыть автомобиль на реку Днепр вблизи деревни Харьковка Оршанского района. Машину нашли на берегу, а о самом мужчине с той поры ничего не известно.
Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы русые, с бородой. Был одет: коричневая шапка, черная дутая жилетка, темно-серый спортивный костюм, белые кроссовки.
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