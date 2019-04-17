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«Теперь-то я верю, что шанс есть!» Семья из Пуховичского района выиграла Geely, купив жвачку

18.04.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вопрос покупки автомобиля, признается Анастасия Буклис, победительница игры «Удача в придачу!», в семье поднимался давно. Ведь у нее трое детей, а школа и детский сад находятся в соседнем с их деревней Анетово поселке — Дружном. О том, что машину подарит судьба, супруги даже не мечтали, поэтому приобрели авто в кредит. И практически сразу же раздался судьбоносный звонок. Вместе с сетью магазинов «Евроопт» мы продолжаем проект «По следам удачи», где рассказываем истории людей, которым невероятно повезло.

«Ни на что себя не трачу, кроме как на детей»

У порога нас встречает Анастасия с детьми: 14-летним Владом и малышами-погодками — Мишей и Машей. Дети радостно залезают в новенький Geely и тут же принимаются за дело: проверяют работу аудиосистемы, включают дворники.

— Сейчас без нас уедут! — смеется мама.


Отец семейства попозировать рядом с новым автомобилем не смог — он на работе. 

— Муж работает на заводе Stadler в Фаниполе. Он у меня сварщик очень крутой! — улыбается Анастасия.

Сама она — бухгалтер на местной ТЭЦ. Правда, признается собеседница, бухгалтер — не единственная ее профессия:

 — После школы я выучилась на повара и пришла работать в минское кафе «Дежавю». Такого сейчас уже и нет, наверное. Я была так счастлива, когда туда устроилась! Может, потому что коллектив был молодой. Мне правда очень нравилось там. Даже долгая дорога до работы не напрягала. А ведь больше часа нужно было ехать и столько же обратно!


Через несколько лет в родном поселке Анастасии — Дружном — тоже открылось кафе, и она перешла работать туда. И совсем скоро отправилась в декретный отпуск.

— Младшие дети, Маша и Миша, погодки. Так что в декрете я пробыла четыре года, — рассказывает она.

Несмотря на столь долгий отпуск, желания выйти на работу раньше у Анастасии не было.

— Декрет ведь дается для чего? Для того, чтобы внимание детям уделять. С работой на них столько времени уже не будет, — считает собеседница.


После декрета Анастасия устроилась поваром на ТЭЦ.

— В один и тот же день я выходила на новую работу, у мужа была первая смена на «Штадлере», а малыши первый раз шли в новый сад: старый тогда закрыли на ремонт. Уж не знаю, как так совпало, — смеется она.

Работа девушке нравилась. Вот только на кухне всегда суета, которой хватает и дома. 

— Все-таки мы живем в частном доме, тут всегда много работы. А еще младшие дети очень шумные у нас, активные, — делится Анастасия. — В общем, когда начальство предложило перейти в бухгалтерию, я подумала: надо попробовать. Образование у меня есть: за плечами и техникум, и экономический вуз… Пока все хорошо. Работа мне нравится, обстановка тоже — такая же тихая, спокойная, как и я (смеется).


В свободное время Анастасия любит заниматься творчеством. Но признается, что этого самого свободного времени у нее практически нет.

 — Мне и рисовать нравится, и что-нибудь руками делать — вот, вазочку в технике декупажа украсила. Но дети отнимают столько сил, что ни на что особо себя не трачу, кроме как на них. Конечно, иногда это выматывает: я устаю и хочу тишины. А другой раз ложусь спать одна — и мне уже скучно, уже хочу к ним. 

«Машина нам очень кстати»

Поскольку детям далеко идти до школы и сада, а папе нужно как-то добираться на работу в Фаниполь, вопрос покупки авто в семье Буклис поднимался не единожды.

— Мы долго не решались, ведь никогда не брали кредитов. Было страшно: оба только устроились на работу, финансовое положение было нестабильным. Не знаю, как я подписалась на это, — смеется собеседница. — В итоге приобрели новую «Ладу». Если бы мы тогда знали, что выиграем машину!


Конечно, один автомобиль можно продать и погасить кредит, но пока семья такой вариант не рассматривает.

 — У мужа на заводе работа в три смены, далеко не всегда он может подвезти детей. Приходится постоянно от кого-то зависеть. Тут километра три до Дружного, но пешком-то особо не находишься, особенно в поликлинику: она в дальнем конце соседнего поселка. В общем, вторая машина нам очень кстати.

Правда, водительских прав у Анастасии пока нет — она только недавно записалась в автошколу.

— Я давно хотела научиться водить, но не хватало на это времени: то декрет, то учеба в университете… Выигрыш дал стимул мне и даже моим коллегам. Всем отделом записались на курсы — а вдруг и они машину выиграют? Так сразу и за руль сядут, — смеется она.


«Муж кричит мне в трубку: «Настюха, ты тачку выиграла!»

Тот день, когда на семью «свалился» Geely, Анастасия помнит практически детально.

— У меня было отличное настроение. Единственное, что его «омрачало» — это школьное родительское собрание (смеется, — прим. TUT.BY). Так как сын не очень любит учиться, я немного переживала. Сначала было общее собрание в актовом зале, посреди которого у кого-то зазвонил телефон. Я понимаю, что у меня тоже звук не выключен, и думаю: «Боже, как будет стыдно, если мне позвонят!» И только я включила беззвучный режим, как у меня на экране высветился незнакомый номер. А я сидела в середине зала: народу куча, выйти не могу.

После собрания Анастасия перезвонила загадочному абоненту, но связь была плохая, и звонок прервался. Поэтому она без зазрения совести отправилась на вторую встречу, уже с классным руководителем сына.

 — А телефон все разрывается! Я не понимаю, что происходит: столько звонков, еще и муж подключился. Честно говоря, уже начала переживать, думать, что же случилось. Вышла и сразу мужу позвонила. А он мне кричит в трубку: «Настюха, ты тачку выиграла!» Я, конечно, не поверила сразу: что за шутки такие? Набрала маму — и она туда же. А потом со мной связался «Евроопт». И уже когда о выигрыше сообщили ведущие, я поверила. Хоть и с трудом (смеется, — прим. TUT.BY). Эмоции и слезы захлестнули моментально. Мне задают вопросы, надо отвечать, а я не могу! Еле договорила, и вдруг поняла, что в классе забыла свою папку. Делать нечего: влетаю в кабинет, хватаю документы… И убегаю вся в слезах. На следующий день, когда сын пришел в школу, учительница начала его отчитывать: «Да что ты за сын такой, маму расстроил своей учебой!» Пришлось признаться, что мама от счастья плакала.


О том, какой товар принес семье Буклис удачу, собеседница точно не помнит:

 — Скорее всего, это была жвачка. Я обратила на нее внимание, когда стояла на кассе. Но специально ничего не брала. Это первое время я была заинтересована: постоянно брала «товары удачи», зарегистрировала карточку на сайте. Многие в Дружном хоть небольшие суммы, но выигрывали. Я тоже была уверена, что должна что-то выиграть — но нет, ничего и ни разу. Поэтому интерес угас. Другой раз, когда предлагали взять «товар удачи», я отказывалась. Глупая была какая (смеется, — прим. TUT.BY)!


О том, что призы раздают «по дружбе», Анастасия не думала. Говорит, считала игру честной, а себя — невезучей: 

— Теперь-то я верю, что шанс есть. А зачем терять шанс? Лучше им воспользоваться!

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Анастасия Буклис - бухгалтер, живет в деревне Анетово, что в Пуховичском районе. Не так давно они взяли в кредит авто, чтобы добираться на работу и возить троих детей...
 
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