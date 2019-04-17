Не ждите трагедии. Обратитесь за помощью

Источник материала: Радзiма

В Глусском районе с 15 по 26 апреля проходит республиканская профилактическая акция «Дом без насилия».

Как сообщил редакции начальник отделения охраны правопорядка и профилактики Глусского РОВД Геннадий Буклей, акция «Дом без насилия» проходит в Беларуси ежегодно для того, чтобы привлечь внимание населения к проблеме и тем самым постараться убедить людей помогать государственным органам бороться с насилием в семьях.

Сейчас правоохранители на особом контроле держат людей, которые являются семейными скандалистами. Это небеспричинно, так как в среднем за сутки в Беларуси регистрируется одно убийство и три тяжких телесных повреждения. Четверть таких преступлений совершают близкие люди. На профилактическом учете в Глусском РОВД (по данным на 1 апреля) состоит 6 жителей района, привлеченных к административной ответственности за правонарушения, совершенные по отношению к члену семьи, в 2018 году таких граждан было 16.

Геннадий Буклей напоминает, что семейное насилие — это умышленные действия физического, психологического, сексуального характера члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и психические страдания.

Правоохранители призывают людей, которые стали жертвой или свидетелем насилия в семье, не ждать трагедии, а немедленно обращаться за помощью.

Телефон экстренного вызова милиции: 102.

Телефон круглосуточной экстренной психологической помощи для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и ставших жертвами домашнего насилия, в Могилёве: (0222) 47-31-61.

Телефоны горячей линии по вопросам насилия социального кризисного центра для женщин общественной организации «SOS — детская деревня Могилёв»: 8-044-7-607-603, 23-40-89, 8044-5-61-82-57 (vel).

Телефон горячей линии для пострадавших от домашнего насилия: 8-801-100-8-801 (анонимно; ежедневно с 8:00 до 20:00, звонить необходимо со стационарного телефона).