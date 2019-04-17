Фермер из Горок взял в аренду в Белыничах два комбайна и продал их. Технику ищут в России

Источник материала: Tut.by

Фермер из Горок взял в субаренду два комбайна и продал их, сообщили в УВД Могоблисполкома. При этом техника была у сельхозорганизации в лизинге. Этот же трюк мужчина повторил год спустя.

По данным милиции, отсутствие двух зерноуборочных комбайнов выявили при проверке ОАО «Белыничский райагропромтехснаб». В итоге выяснили, что в 2017 году руководитель фермерского хозяйства в Горецком районе обманным путем заключил с райагропромтехснабом договор субаренды двух комбайнов «Полесье». А став временным владельцем комбайнов, фермер продал их, чем причинив ущерб предприятию в крупном размере.

Комбайны ищут. Полагают, что они находятся в России. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

А фермер годом позже повторил трюк, но уже с одним комбайном Климовичского райагропромтехснаба. За это он уже судим.