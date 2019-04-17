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Маршрут построен. Как в Гомеле будет проходить «Экомарафон-2019» и где закроют движение

18.04.2019 10:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 апреля в областном центре пройдет III Гомельский экомарафон (полумарафон, марафон и забег на 4200 метров). Как, где и когда можно бежать и где в тот день нельзя будет проехать, сообщают «Гомельские ведомости».


Маршрут дистанции забега на 4 200 метров:

— старт — улица Набережная (район ресторана «Прованс») — улица Набережная до композиции «Маяк» — разворот — улица Набережная — налево вокруг «Лебяжьего пруда» — направо на подъём к парку аттракционов — налево к «Башне обозрения» — направо по направлению к «Зимнему саду» — направо к выходу из «Дворцово-паркового ансамбля» — улица Гагарина — направо улица Пролетарская — улица Пролетарская — площадь Ленина — через пешеходный мост к памятнику «Коммунарам-чекистам» — улица Билецкого — улица Пушкина — направо улица Артёма — улица Артёма — улица Набережная — финиш.

Маршрут дистанции забега на 21 195 метров:

— старт — улица Набережная (район ресторана «Прованс») — улица Набережная до композиции «Маяк» — разворот — улица Набережная — налево вокруг «Лебяжьего пруда» — направо на подъем к парку аттракционов — налево к «Башне обозрения» — направо по направлению к «Зимнему саду» — направо из парка по улице Комиссарова до улицы Пролетарской — разворот на 180 градусов в районе пересечения с улицей Фрунзе — возврат по улице Пролетарская — налево через площадь имени Ленина — проспект Ленина до улицы Интернациональной — направо на улицу Интернациональную — налево на улицу Кирова — разворот на 180 градусов в районе пересечения улицы Кирова и улицы Рогачёвской — возврат по улице Кирова до улицы Трудовой — налево на улицу Трудовую — пересечение улицы Советской — переход на улицу Билецкого — налево на улицу Пушкина — поворот направо на улицу Волотовскую — улица Волотовская — на улицу Подгорную налево на путепровод улица Хатаевича — Восточный обход — до улицы Каменщикова — разворот на 180 градусов возврат по Восточному обходу — поворот на улицу Подгорную — налево на улицу Волотовскую — налево на улицу Сожская — на улицу Набережную до финиша в районе ресторана «Прованс».

Маршрут дистанции забега на 42 195 метров:

— старт — улица Набережная (район ресторана «Прованс») — улица Набережная до композиции «Маяк» — разворот — улица Набережная — налево вокруг «Лебяжьего пруда» — направо на подъём к парку аттракционов — налево к «Башне обозрения» — направо по направлению к «Зимнему саду» — направо из парка по улице Комиссарова до улицы Пролетарской — разворот на 180 градусов в районе пересечения с улицей Фрунзе — возврат по улице Пролетарской — налево через площадь имени Ленина — проспект Ленина до улицы Интернациональной — направо на улицу Интернациональную — налево на улицу Кирова — разворот на 180 градусов в районе пересечения улицы Кирова и улицы Рогачевской — возврат по улице Кирова до улицы Трудовой — налево на улицу Трудовую — пересечение улицы Советская — переход на улицу Билецкого — налево на улицу Пушкина — поворот направо на улицу Волотовскую — улица Волотовская — на улицу Подгорную налево на путепровод улица Хатаевича — Восточный обход — улица Чечерская — налево на улицу Свиридова — улица Свиридова — поворот направо на улицу Олимпийскую — улица Олимпийская — направо по улице Крупской — улица Крупской — поворот направо к мемориалу Великой Отечественной войны — налево к «Сожскому карьеру» — разворот — обратно по тому же маршруту до улицы Волотовской — поворот на улицу Подгорная — поворот налево на улицу Волотовскую — налево на улицу Сожскую — на улицу Набережную до финиша в районе ресторана «Прованс».

В день марафона 21 апреля с 9.30 до 11.00 будет приостановлено движение транспорта по улице Пролетарской, площади Ленина, проспекту Ленина, улице Кирова до улице Рогачевской, улице Трудовой, пересечению улиц Советской и Билецкого.

В этот же день с 9.30 до 15.00 будет приостановлено движение транспорта — кроме маршрутных автобусов и троллейбусов — по улицам Билецкого, Пушкина, Волотовской, Подгорной, Хатаевича (ограничено движение по одной полосе), Восточному обходу, улицам Чечерской, Свиридова, Олимпийской, Крупской, дороге по направлению к «Сожскому карьеру».

Также с 9.30 до 15.00 будет закрыто движение транспорта по улице Хатаевича (правая полоса), «Восточному обходу» (правая полоса), улицам Чечерской, Свиридова, Олимпийской, Крупской (правая сторона), Подгорной, Сожской, дороге по направлению к «Сожскому карьеру».

Начало забегов марафона и полумарафона в 10.00, экозабега — в 15.00.

Более подробная информация о мероприятии на сайте «Белоруснефти», которая выступила официальным партнером организатора спортивного мероприятия — Белорусской федерации легкой атлетики.

 
 
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