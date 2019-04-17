ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

40-летнего минчанина задержали за насилие над своими дочками. Мать все знала

18.04.2019 10:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали 40-летнего минчанина. Его подозревают в сексуальном насилии над родными дочерьми. Девочкам 11 и 14 лет (2004 и 2007 года рождения). Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Информацию о предполагаемом насилии в милицию сообщила директор школы, в которую ходят девочки. Директор рассказала, что подозрения возникли после анкетирования школьников.

С одной из девочек побеседовал психолог. Старшая девочка подтвердила, что на протяжении двух лет отец регулярного совершал с ней и ее младшей сестрой как непосредственно половые акты, так и иные действия сексуального характера. Отца девочек задержали.

«Сначала мужчина всячески отрицал свою причастность к совершению каких-либо противоправных действий в отношении девочек, однако его жена во время опроса пояснила правоохранителям: около двух лет назад супруг в разговоре с ней упоминал, что трогал за половые органы их старшую дочь и получал от этого сексуальное удовлетворение. Понимая, что отпираться бессмысленно, фигурант дал признательные показания. Подтвердил: неоднократно вступал в интимные отношения с детьми. Это происходило дома и в лесополосе на территории Минского района», — рассказали в милиции.

По словам мужчины, мать девочек доподлинно знала обо всем происходящем, а не только про случай двухлетней давности, но предпринимать какие-то действия и сообщать в правоохранительные органы не собиралась. Более того, по информации оперативников, она помогала мужу снимать порнографическое видео с участием дочерей. В настоящее время устанавливается, имело ли место распространение данных роликов. Женщина была категорически против задержания мужа и сетовала, что будет некому выполнять сельскохозяйственные работы на приусадебном участке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 167 УК Беларуси (насильственные действия сексуального характера).

Напомним, в марте мы писали про похожую историю в Новополоцке. Мужчина насиловал маленьких девочек — 2 и 4 лет. Матери девочек ему помогали и получали деньги за порно.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более того, по информации оперативников, она помогала мужу снимать порнографическое видео с участием дочерей.
 
Новости дня
Новости общества
 
Маршрут построен. Как в Гомеле будет проходить «Экомарафон-2019» и где закроют движение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.04.2019
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика