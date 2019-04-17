40-летнего минчанина задержали за насилие над своими дочками. Мать все знала

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали 40-летнего минчанина. Его подозревают в сексуальном насилии над родными дочерьми. Девочкам 11 и 14 лет (2004 и 2007 года рождения). Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Информацию о предполагаемом насилии в милицию сообщила директор школы, в которую ходят девочки. Директор рассказала, что подозрения возникли после анкетирования школьников.

С одной из девочек побеседовал психолог. Старшая девочка подтвердила, что на протяжении двух лет отец регулярного совершал с ней и ее младшей сестрой как непосредственно половые акты, так и иные действия сексуального характера. Отца девочек задержали.

«Сначала мужчина всячески отрицал свою причастность к совершению каких-либо противоправных действий в отношении девочек, однако его жена во время опроса пояснила правоохранителям: около двух лет назад супруг в разговоре с ней упоминал, что трогал за половые органы их старшую дочь и получал от этого сексуальное удовлетворение. Понимая, что отпираться бессмысленно, фигурант дал признательные показания. Подтвердил: неоднократно вступал в интимные отношения с детьми. Это происходило дома и в лесополосе на территории Минского района», — рассказали в милиции.

По словам мужчины, мать девочек доподлинно знала обо всем происходящем, а не только про случай двухлетней давности, но предпринимать какие-то действия и сообщать в правоохранительные органы не собиралась. Более того, по информации оперативников, она помогала мужу снимать порнографическое видео с участием дочерей. В настоящее время устанавливается, имело ли место распространение данных роликов. Женщина была категорически против задержания мужа и сетовала, что будет некому выполнять сельскохозяйственные работы на приусадебном участке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 167 УК Беларуси (насильственные действия сексуального характера).

Напомним, в марте мы писали про похожую историю в Новополоцке. Мужчина насиловал маленьких девочек — 2 и 4 лет. Матери девочек ему помогали и получали деньги за порно.