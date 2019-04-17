Дайте себе шанс жить лучше!

За совершение административных правонарушений в отношении близких родственников на профилактическом учете в отделе охраны и правопорядка и профилактики Борисовского РУВД состоят 169 граждан.
Для стабилизации криминогенной обстановки в сфере семейно-бытовых отношений в период с 15 по 26 апреля 2019 года Борисовским РУВД совместно с иными субъектами профилактики на территории Борисовского региона будет проведен основной этап республиканской профилактической акции «Дом без насилия!».
Цель акции – вовлечь широкие слои населения в оказание помощи и содействие государственным органам в решении проблем насилия в семье с применением к лицам асоциального поведения мер индивидуальной профилактики правонарушений.
В рамках акции сотрудники милиции, работники образования, здравоохранения, социальной защиты в составе межведомственных рабочих групп посетят семьи, в которых имели место факты домашнего насилия, а также в которых дети находятся в социально опасном положении.
Борисовское РУВД убедительно просит жителей Борисовского региона незамедлительно сообщать в ОДС по телефонам: «102» или «73-25-21» любую информацию об известных им фактах домашнего насилия, особенно если речь идет о защите интересов наиболее уязвимых категорий населения, таких, например, как пожилых, престарелых, инвалидов, лиц, в т.ч. детей, находящихся в социально опасном положении.
Отдел охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Борисовского РУВД напоминает жителям региона о функционировании «кризисной комнаты», позволяющей обеспечить временное проживание лиц, потерпевших от домашнего насилия. Доставку нуждающихся в данную комнату поможет обеспечить Борисовское РУВД при необходимости и наличии возможности на служебных транспортных средствах. За получением консультации необходимо обратиться в ГУ «ТЦСОН Борисовского района».
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ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района»
г.Борисов, ул.50 лет БССР, 27
Отделение социальной адаптации и реабилитации
предлагает следующие виды помощи жертвам насилия в семье: психологическая; консультационно-информационные услуги; социально-правовая помощь (консультация юриста и т.д.); предоставление временного приюта (74-19-25 (8.00-13.00 и с 14.00-17.00 в будние дни, 8 044 5571606 (с 8.00 до 17.00 в будние дни).
(экстренная психологическая помощь оказывается по телефону доверия –
Вопросы психологу можно задать по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Консультация психолога анонимная и бесплатная.
Все услуги ТЦСОН предоставляются БЕСПЛАТНО.
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ГУО «Социально-педагогический центр Борисовского района»
г.Борисов, ул.8 Марта, д.6; 76-67-10 (приёмная), 76-67-12 (психологи, социальные педагоги).
«Детский социальный приют». г.Борисов, ул.Труда, 92,
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Красный крест г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 8, телефон 93-08-80.
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Если Вы сталкиваетесь с насилием в семье или сами применяете агрессию по отношению к своим близким, можете анонимно обратиться на общенациональную горячую линию 8 801 100 8 801 (время работы с 8.00 до 20.00 ежедневно); звонок со стационарного телефона бесплатный, звонок с номера velcom оплачивается по тарифам соединения со стационарной сетью.
Психологическая помощь оказывается не только жертвам домашнего насилия, но и лицам, его совершившим. За помощью следует обратить в частное социально-просветительское учреждение «Центр социальной помощи и поддержки групп риска «Стимул к успеху».
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Учреждение «Центр социальной помощи и поддержки групп риска «Стимул к успеху»
Приглашает принять участие в коррекционной программе для мужчин, применяющих домашнее насилие в отношении близких людей. Участие бесплатное и конфиденциальное.
Периодичность занятий: 1 час один раз в неделю.
По окончанию программы вы сможете наладить отношения с близкими людьми, контролировать свои чувства, снизится уровень тревожности и беспокойства.
Контакты: +375297064591 Андрей Игоревич Максименко, психолог центра (возможны он-лайн консультации посредством Вайбер по указанному номеру).
Дайте себе шанс жить лучше!
Отдел охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Борисовского РУВД