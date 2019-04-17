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Дайте себе шанс жить лучше!

18.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

За совершение административных правонарушений в отношении близких родственников на профилактическом учете в отделе охраны и правопорядка и профилактики Борисовского РУВД состоят 169 граждан.

Для стабилизации криминогенной обстановки в сфере семейно-бытовых отношений в период с 15 по 26 апреля 2019 года Борисовским РУВД совместно с иными субъектами профилактики на территории Борисовского региона будет проведен основной этап республиканской профилактической акции «Дом без насилия!».

Цель акции – вовлечь широкие слои населения в оказание помощи и содействие государственным органам в решении проблем насилия в семье с применением к лицам асоциального поведения мер индивидуальной профилактики правонарушений.

В рамках акции сотрудники милиции, работники образования, здравоохранения, социальной защиты в составе межведомственных рабочих групп посетят семьи, в которых имели место факты домашнего насилия, а также в которых дети находятся в социально опасном положении.

Борисовское РУВД убедительно просит жителей Борисовского региона незамедлительно сообщать в ОДС по телефонам: «102» или «73-25-21» любую информацию об известных им фактах домашнего насилия, особенно если речь идет о защите интересов наиболее уязвимых категорий населения, таких, например, как пожилых, престарелых, инвалидов, лиц, в т.ч. детей, находящихся в социально опасном положении.

Отдел охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Борисовского РУВД напоминает жителям региона о функционировании «кризисной комнаты», позволяющей обеспечить временное проживание лиц, потерпевших от домашнего насилия. Доставку нуждающихся в данную комнату поможет обеспечить Борисовское РУВД при необходимости и наличии возможности на служебных транспортных средствах. За получением консультации необходимо обратиться в ГУ «ТЦСОН Борисовского района».

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района»

г.Борисов, ул.50 лет БССР, 27

Отделение социальной адаптации и реабилитации

предлагает следующие виды помощи жертвам насилия в семье: психологическая; консультационно-информационные услуги; социально-правовая помощь (консультация юриста и т.д.); предоставление временного приюта (74-19-25 (8.00-13.00 и с 14.00-17.00 в будние дни, 8 044 5571606 (с 8.00 до 17.00 в будние дни).

(экстренная психологическая помощь оказывается по телефону доверия
73-11-11 (8.00-13.00 и с 14.00-17.00 в будние дни), 8 044 557-16-06 (с 8.00 до 17.00 в будние дни).

 Вопросы психологу можно задать по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 Консультация психолога анонимная и бесплатная.

 Все услуги ТЦСОН предоставляются БЕСПЛАТНО.

ГУО «Социально-педагогический центр Борисовского района»

г.Борисов, ул.8 Марта, д.6; 76-67-10 (приёмная), 76-67-12 (психологи, социальные педагоги).

«Детский социальный приют». г.Борисов, ул.Труда, 92,
73-89-33; социально-психологическая служба: 95-92-90.

Красный крест г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 8, телефон 93-08-80.

Если Вы сталкиваетесь с насилием в семье или сами применяете агрессию по отношению к своим близким, можете анонимно обратиться на общенациональную горячую линию 8 801 100 8 801 (время работы с 8.00 до 20.00 ежедневно); звонок со стационарного телефона бесплатный, звонок с номера velcom оплачивается по тарифам соединения  со стационарной сетью.

 

Психологическая помощь оказывается не только жертвам домашнего насилия, но и лицам, его совершившим. За помощью следует обратить в частное социально-просветительское учреждение «Центр социальной помощи и поддержки групп риска «Стимул к успеху».                                                                                                   

        

Учреждение «Центр социальной помощи и поддержки групп риска «Стимул к успеху»

Приглашает принять  участие в коррекционной программе для мужчин, применяющих домашнее насилие в отношении близких людей. Участие бесплатное и конфиденциальное.

Периодичность занятий: 1 час один раз в неделю.

По окончанию программы вы сможете наладить отношения с близкими людьми, контролировать свои чувства, снизится уровень тревожности и беспокойства.

 

Контакты: +375297064591  Андрей Игоревич Максименко, психолог центра (возможны он-лайн консультации посредством Вайбер по указанному номеру).                                                                                                                                                                

Дайте себе шанс жить лучше!

Отдел охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Борисовского РУВД

 
 
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Криминогенная обстановка в сфере семейно-бытовых отношений по-прежнему остаётся сложной. В первом квартале текущего года в данной сфере совершено три причинения...
 
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