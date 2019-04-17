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Кафе в парке Победителей теперь будут работать круглый год

18.04.2019 11:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четыре кафе в парке Победителей в Витебске в этом году станут внесезонными. Об этом стало известно 17 апреля на аукционе, организованном горисполкомом.

Стартовые условия для всех четырех лотов были одинаковыми. Начальная цена продажи права заключения договора аренды для размещения нестационарных объектов торговли и общественного питания составляла 403 рубля. Площадь объекта — 100 кв. м.

Все четыре площадки ушли к покупателям со значительным превышением начальной цены: 2100, 2330, 5250 и 8450 рублей. Период работы этих площадок — круглый год.

Участки в парке Мазурино и на улице Ильинского, 43/17 (возле Кировского моста) продали по первоначальной стоимости, увеличенной на 5%. Период работы этих кафе — с 1 мая по 31 октября.

Ведущий аукциона Сергей Питаленко пояснил, что арендаторы должны соблюдать определенные условия:

— Режим работы для летних кафе установлен до 23.00, музыка может играть до 21.00. Необходимо установить по два биотуалета возле каждого объекта. Работа кафе не должна вызывать жалоб жильцов ближайших домов.

 
Теги: Витебск
 
 
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Работа кафе не должна вызывать жалоб жильцов ближайших домов.
 
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