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Весна пришла. В Гродно и области завершается отопительный сезон

18.04.2019 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно с 18 апреля начинают отключать отопление в квартирах, общежитиях, гостиницах и учебных заведениях. В детских садах, больницах, школах, поликлиниках, музеях, государственных архивах, библиотеках отопление решено перевести в режим протапливания.

Полностью отключили отопление в административных и общественных зданиях, на промышленных предприятиях и других гродненских объектах, запитанных от теплоисточников РУП «Гродноэнерго».

Решение о полном завершении отопительного сезона примут местные власти, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд составит + 8 °C и выше.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно с 18 апреля начинают отключать отопление в квартирах, общежитиях, гостиницах и учебных заведениях.
 
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