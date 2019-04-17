Весна пришла. В Гродно и области завершается отопительный сезон

Источник материала: Tut.by

В Гродно с 18 апреля начинают отключать отопление в квартирах, общежитиях, гостиницах и учебных заведениях. В детских садах, больницах, школах, поликлиниках, музеях, государственных архивах, библиотеках отопление решено перевести в режим протапливания.

Полностью отключили отопление в административных и общественных зданиях, на промышленных предприятиях и других гродненских объектах, запитанных от теплоисточников РУП «Гродноэнерго».

Решение о полном завершении отопительного сезона примут местные власти, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд составит + 8 °C и выше.