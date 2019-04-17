|
Весна пришла. В Гродно и области завершается отопительный сезон
18.04.2019 11:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно с 18 апреля начинают отключать отопление в квартирах, общежитиях, гостиницах и учебных заведениях. В детских садах, больницах, школах, поликлиниках, музеях, государственных архивах, библиотеках отопление решено перевести в режим протапливания.
Полностью отключили отопление в административных и общественных зданиях, на промышленных предприятиях и других гродненских объектах, запитанных от
Решение о полном завершении отопительного сезона примут местные власти, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд составит + 8 °C и выше.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно с 18 апреля начинают отключать отопление в квартирах, общежитиях, гостиницах и учебных заведениях.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)