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В Ивановском районе осудили мужчину, ударившего милиционера ножом в живот

18.04.2019 11:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ивановском районе осудили мужчину, который, будучи пьяным, ударил ножом в живот милиционера. Ему дали 6,5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел 23 января нынешнего года. В милицию позвонил житель деревни Мохро Ивановского района, который сообщил, что в его доме пьяный односельчанин устроил дебош. К ним выехал наряд в составе двух участковых. Одного из них пьяный 57-летний мужчина во время задержания ранил ножом в живот — и причинил тем самым тяжкие телесные повреждения.

Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, совершенном в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Обвиняемого также будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.

Сельчанин должен выплатить милиционеру 3 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

 
 
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Сельчанин, помимо срока, должен выплатить милиционеру 3 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.
 
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