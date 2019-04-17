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В Ивановском районе осудили мужчину, ударившего милиционера ножом в живот
18.04.2019 11:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Ивановском районе осудили мужчину, который, будучи пьяным, ударил ножом в живот милиционера. Ему дали 6,5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима,
Инцидент
Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, совершенном в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.
Обвиняемого также будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.
Сельчанин должен выплатить милиционеру 3 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.
Приговор не вступил в законную силу.
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Сельчанин, помимо срока, должен выплатить милиционеру 3 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.
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