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Под электричкой городских линий в Ратомке погиб минчанин

18.04.2019 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под поездом в Ратомке погиб минчанин. Об этом сообщает официальный представитель МВД Александр Марченко.

Мужчина сорока четырех лет попал под поезд на станции Ратомка вечером 17 апреля. Он скончался на месте от полученных травм, рассказывает

Это был поезд городских линий Минск-Беларусь, происшествие случилось на пешеходном переходе станции Ратомка.

С начала года на Белорусской железной дороге зафиксировали 29 несчастных случаев, в результате которых погибли 22 человека.

 
Теги: Минск
 
 
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Под поездом в Ратомке погиб минчанин. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости»
 
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