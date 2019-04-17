Тепло и в основном без осадков будет в Беларуси 19 апреля

Источник материала: БелТА

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18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преимущественно без осадков и порывистый ветер ожидается в Беларуси 19 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки ожидается переменная облачность. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный 4-9 м/с, местами по юго-востоку порывы усилятся до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, местами будет минус 1-3 градуса. Днем ожидается 12-17 градусов тепла, по западу воздух прогреется до 19 градусов.-0-

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