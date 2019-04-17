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Расписание богослужений в храме святителя Луки г. Столина

18.04.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Расписание богослужений в храме святителя Луки г. Столина
Расписание богослужений в храме святителя Луки  г. Столина

20 апреля, суббота
Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря
8.00 – Исповедь.
8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида.
16.30 – Исповедь.
17.00 – Всенощное бдение (с литией).

21 апреля, воскресенье
Неделя 6-я Великого поста, вайи
Вход Господен в Иерусалим
8.00 – Исповедь.
8.30 – Часы. Божественная литургия.

25 апреля, четверг
Великий четверток
Воспоминание Тайной вечери
8.00 – Исповедь. Утреня. Вечерня. Божественная литургия.
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа
18.00 – Утреня с чтением 12-ти Евангелий.

26 апреля, пятница
Великий пяток
14.00 – Вечерня. Вынос Плащаницы.
18.00 – Утреня с чином погребения.

27 апреля, суббота
Великая суббота
6.00 – храм открыт для поклонения Плащанице.
13.00 и 16.00 – освящение куличей и пасок.
23.00 – Полунощница. Утреня. Божественная литургия.

28 апреля, воскресенье
Светлое Христово воскресенье. Пасха
23.00 (суббота) – Полунощница.
00.00 – Утреня. Божественная литургия. Освящение куличей и пасок.
17.00 – Великая вечерня.

29 апреля, понедельник
Светлая седмица
8.00 – Утреня. Часы. Божественная литургия.

2 мая, четверг
10.00 – поминание усопших (панихида на кладбище по ул. Пинской).

 
 
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Расписание богослужений в храме святителя Луки  г. Столина 20 апреля, суббота Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря 8.00 – Исповедь. 8.30
 
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