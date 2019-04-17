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«Современно, креативно. Что не так?». На лунинецком заводе объяснили, почему перекрашивали бюст Ленина

18.04.2019 12:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На заводе «Полесьеэлектромаш» в Луннце искренне удивляются, почему приключения бюста Владимира Ильича вызвали такой ажиотаж. А страна недоумевает, почему за несколько дней серый бетонный Ленин претерпел столько перевоплощений: сперва вождю покрасили брови, бороду, усы и глаза, а затем срочно перекрасили в бронзовый цвет. Оказывается, новый «лук» не понравился руководству Лунинецкого района.


За несколько дней бюст Ленина трижды сменил имидж. Фото: media-polesye.by

На заводе об экспериментах с внешностью бюста Ленина рассказывают с улыбкой: говорят, бюст Владимира Ильича 38 лет стоял — и никто имидж ему не менял. Белили каждый год белой краской — да и все. А в этом году захотели быть креативными и придумать что-то оригинальное.

— У нас на территории завода есть красивая аллея, и мы решили немного ее облагородить, а еще перекрасить постамент, обновить бюст, чтобы не был таким безликим. Это сделал наш художник, молодой человек. Не думаем, что этим кого-то оскорбили, мы посчитали это замечательным и красивым, но местная власть нас не одобрила и не поняла, — рассказывают TUT.BY на лунинецком заводе «Полесьеэлектромаш».

Так у «безликого бюста» на днях появились брови, борода, усы, волосы и глаза. Еще художник разрисовал в черный цвет пиджак с галстуком, в белый — воротничок. Впервые работа художника вызывала такую реакцию.

— До этого он разрисовывал нашу красивую аллею — там стоит герб города, васильки, электродвигатель, зубр из металла. Все, что касается Лунинца, предприятия и Беларуси, — уточняют на заводе. — Художника поддержал наш руководитель, нам эта идея показалась интересной. Бюст простоял раскрашенный пару дней — и начался ажиотаж, который мы не ожидали. Местная власть, осматривая территорию, увидела наше произведение. Вызвали руководителя, сказали перекрасить все в первозданный вид. Наш раскрашенный Ленин простоял недолго.

На заводе внимательно читают комментарии в интернете и не понимают, почему люди так негативно отнеслись к новому облику бюста Ленина.

— Ничего оскорбительного в этом нет, живенько так. Получилось современно, непривычно, креативно, нам всем понравилось. Что не так? — недоумевают на лунинецком заводе.

Но, чтобы не обострять ситуацию, Владимира Ильича снова обновили и покрасили — на этот раз в бронзовый цвет. Фотографию нового Ленина отправили в райисполком — мол, распоряжение выполнено.

— Нам, конечно, обидно, потому что Сережа [художник] очень старался. Но больше никаких экспериментов с Лениным не будет, — говорят на заводе «Полесьеэлектромаш».

 
 
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На заводе «Полесьеэлектромаш» в Луннце искренне удивляются, почему приключения бюста Владимира Ильича вызвали такой ажиотаж. А страна недоумевает, почему за...
 
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