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Кратковременные дожди и до +19°С ожидается в Беларуси в выходные

18.04.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Кратковременные дожди и до +19°С ожидается в Беларуси в выходные

Кратковременные дожди местами по стране и до 19 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Скандинавский антициклон на этой неделе удерживает преобладающее влияние на погоду в Беларуси. Атмосферные фронты, смещающиеся по его периферии, задели в основном южные районы страны, и наиболее существенные осадки прошли по юго-востоку Гомельской области. По ночам местами температура понижается до слабоотрицательных значений, днем воздух хорошо прогревается, и температурный фон удерживается на 1-4 градуса выше климатической нормы. В последний день рабочей недели погоду будет по-прежнему определять антициклон, но уже в выходные дни его влияние ослабеет. Территория Беларуси окажется под влиянием малоактивных атмосферных фронтов, так что местами не обойдется без дождей», — сказали в Белгидромете.

В пятницу, 19 апреля, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5 градусов, местами понизится до 1-3 градусов мороза. Днем будет 12-17 градусов тепла, по западу страны воздух прогреется до 19 градусов.

В субботу, 20 апреля, ночью будет преимущественно без осадков. Утром и днем атмосферный фронт обусловит местами по стране кратковременные дожди. Температура воздуха ночью в основном составит 1-6 градусов выше нуля, при прояснениях местами понизится до нуля — минус 3 градусов. Днем температура будет находиться в пределах от плюс 11 градусов по северо-востоку до 19 градусов тепла по юго-западу страны.

В воскресенье, 21 апреля, под влиянием фронтального раздела местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от нуля до 7 градусов тепла, днем по стране будет 11-18 градусов выше нуля.

В понедельник, 22 апреля, ночью и утром местами по юго-западной части страны не обойдется без кратковременных дождей. Днем территория Беларуси окажется под влиянием антициклона с центром над европейской территорией России. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 7 градусов, днем будет 12-18 градусов тепла.-0-

БЕЛТА

 
 
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Кратковременные дожди местами по стране и до 19 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском...
 
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