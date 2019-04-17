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На Востоке два дня звучала очень громкая музыка - шумно было даже в Национальной библиотеке

18.04.2019 12:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В микрорайоне Восток два дня очень громко звучала музыка. Она мешала даже читателям в Национальной библиотеке. Об этом сообщили пользователи TUT.BY.

Василий Батура сообщил вечером 17 апреля, что громкая музыка второй день подряд «ставит на уши весь микрорайон Восток».

«Трясет Национальную библиотеку, причем изнутри. Работать нормально невозможно. В новом микрорайоне за Dana Mall поставили какие-то мегаколонки и включают аудиомусор на запредельной громкости. Вчера (во вторник, 16 апреля. — Прим. TUT.BY) это было вообще скрежетание и обрывки какой-то ерунды», — написал Василий.

Видео Василий снимал как в новом жилом комплексе «Маяк Минска», так и в одном из читальных залов Национальной библиотеки. В обоих случаях музыку слышно хорошо.

Обратили внимание на непонятные звуки и пользователи Twitter.

Автор этого видео — Алеся Дробышевская. Она снимала из окна дома на проспекте Независимости, 131, корп. 1. Дом стоит по другую сторону проспекта, напротив Национальной библиотеки.

— Когда в квартире закрыты окна, я не слышу звуков с проспекта, а эту музыку было хорошо слышно два дня. Позавчера играл какой-то транс, а вчера — классическая музыка часов до девяти вечера.

Алеся подошла поближе к источнику звуков — оказалось, что в ЖК «Маяк Минска» заработал светомузыкальный фонтан.

— Похоже, его и тестировали. Мне лично эти звуки не мешают, стало даже веселее в районе, но ясно, что пожилым людям или семьям с маленькими детьми такие громкие звуки могут доставлять неудобство.

Там же минчане заметили и колонки, из которых доносилась музыка.

 
Теги: Минск
 
 
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