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Госпогранкомитет напомнил о запрещённых к провозу через границу лекарствах

18.04.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Госпогранкомитет напомнил о запрещённых к провозу через границу лекарствах
Как сообщает официальный сайт ГПК, в последнее время участились случаи выявления у граждан, пересекающих границу, медицинских препаратов, содержащих в своем составе психотропные вещества, запрещенные либо ограниченные к перемещению через  границу.

Так, медицинские препараты от простуды и с седативным действием содержат в своем составе психотропные вещества и их прекурсоры — псевдоэфидрин, альпразопам, феназепам. Как правило, они приобретаются в аптеках стан Европейского союза для личного пользования. Не всегда название лекарственного средства совпадает с названием активного вещества, содержащегося в нем. Поэтому, планируя приобретение лекарственных препаратов за рубежом, убедитесь, что они не входят в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю.

Информируем, что незаконное перемещение подобных веществ через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь образуют признаки состава преступления, предусмотренного статьей 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Полный список препаратов перечислен в Постановлении Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 11 февраля 2015 г. № 19 «Об установлении республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республики Беларусь».

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