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Госпогранкомитет напомнил о запрещённых к провозу через границу лекарствах
18.04.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Так, медицинские препараты от простуды и с седативным действием содержат в своем составе психотропные вещества и их прекурсоры — псевдоэфидрин, альпразопам, феназепам. Как правило, они приобретаются в аптеках стан Европейского союза для личного пользования. Не всегда название лекарственного средства совпадает с названием активного вещества, содержащегося в нем. Поэтому, планируя приобретение лекарственных препаратов за рубежом, убедитесь, что они не входят в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю.
Информируем, что незаконное перемещение подобных веществ через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь образуют признаки состава преступления, предусмотренного статьей 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Полный список препаратов перечислен в
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