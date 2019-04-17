Госпогранкомитет напомнил о запрещённых к провозу через границу лекарствах

Источник материала: Полесская правда



Как сообщает официальный сайт ГПК, в последнее время участились случаи выявления у граждан, пересекающих границу, медицинских препаратов, содержащих в своем составе психотропные вещества, запрещенные либо ограниченные к перемещению через границу.

Так, медицинские препараты от простуды и с седативным действием содержат в своем составе психотропные вещества и их прекурсоры — псевдоэфидрин, альпразопам, феназепам. Как правило, они приобретаются в аптеках стан Европейского союза для личного пользования. Не всегда название лекарственного средства совпадает с названием активного вещества, содержащегося в нем. Поэтому, планируя приобретение лекарственных препаратов за рубежом, убедитесь, что они не входят в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю.

Информируем, что незаконное перемещение подобных веществ через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь образуют признаки состава преступления, предусмотренного статьей 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.