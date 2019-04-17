﻿ В Белостоке задержали пару из Беларуси, которая три месяца крала одежду, приезжая «на закупы». 21.by
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В Белостоке задержали пару из Беларуси, которая три месяца крала одежду, приезжая «на закупы»

18.04.2019 12:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В польском городе Белосток задержали супружескую пару из Беларуси, сообщает местная полиция. Подозревают, что они в течение трех месяцев похищали одежду из магазинов.

Белорусов задержали 16 апреля, это 28-летние муж и жена, постоянно проживающие на родине. Их задержали после активного розыска, в одной из торговых галерей.

По версии следствия, они причастны к многочисленным кражам одежды из магазинов, которые случались во время их визитов в город. По общим подсчетам, с января по март было украдено товара на 3 тысячи злотых (около 800 долларов). В ближайшее время паре предъявят обвинение, в дальнейшем их судьбу решит суд.

 
 
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