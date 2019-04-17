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В Белостоке задержали пару из Беларуси, которая три месяца крала одежду, приезжая «на закупы»
18.04.2019 12:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В польском городе Белосток задержали супружескую пару из Беларуси,
Белорусов задержали 16 апреля, это 28-летние муж и жена, постоянно проживающие на родине. Их задержали после активного розыска, в одной из торговых галерей.
По версии следствия, они причастны к многочисленным кражам одежды из магазинов, которые случались во время их визитов в город. По общим подсчетам, с января по март было украдено товара на 3 тысячи злотых (около 800 долларов). В ближайшее время паре предъявят обвинение, в дальнейшем их судьбу решит суд.
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