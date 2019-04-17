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В Вороновском районе пропал председатель сельсовета на служебной «семерке»
18.04.2019 13:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Вороновском районе милиция ищет пропавшего председателя Жирмунского сельсовета Мечислава Шведа. Мужчину последний раз видели около шести часов вечера 16 апреля. В милицию об исчезновении 17 апреля
16 апреля до 11.30 утра Мечислав Брониславович Швед решал служебные вопросы на своем рабочем месте в агрогородке Жирмуны. Потом сел в служебный автомобиль ВАЗ 2107 белого цвета (госномер 7315 САТ) и уехал в неизвестном направлении.
По камерам видеонаблюдения удалось установить, что мужчина заходил в продуктовый магазин в агрогородке Жирмуны, купил две пачки сигарет, сел в машину и направился в сторону городского поселка Вороново.
В день исчезновения, уже около 6 часов вечера, житель деревни Криницы Лидского района заметил пропавшего гражданина, когда тот проезжал по деревне на служебной «семерке». Машина направлялась в сторону деревни Дворище.
После этого мужчину никто не видел. Сейчас мобильный телефон пропавшего недоступен.
Спиртными напитками мужчина не злоупотребляет, не курит (но — купил сигареты), на протяжении последних нескольких лет испытывал проблемы с сердцем.
Приметы: на вид около 60−65 лет, рост около 165−170 см, плотного телосложения, волос коричневого цвета с пробором на правую сторону, лицо светлое, глаза темные.
Особые приметы: крашеные волосы.
Был одет: куртка из кожзаменителя коричневого цвета с черным воротником, брюки темного цвета, туфли черные без шнуровки, рубашка темно-синего цвета.
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Мужчину последний раз видели около шести часов вечера 16 апреля. В милицию об исчезновении 17 апреля заявила его жена.
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