Огнем, маневром, мастерством

Источник материала: Единство

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Учение – это строгий и сложный экзамен для любого армейского коллектива. Сотни и тысячи военнослужащих должны действовать как единое целое, выполняя общую задачу, без сучка и задоринки. Поэтому каждая ошибка, просчет сразу же видны, и влияют на общий результат. Серьезное испытание это и для командиров разных степеней. Простой пример, командир механизированного батальона гвардии капитан Евгений Лавшук. На учении его подразделение действовало на переднем крае обороны, это несколько сотен мотострелков. Кроме того, комбату придали инженерные подразделения, средства противовоздушной обороны, танки и артиллерию, плюс в помощниках авиация. Впечатляющая мощь, однако, и головная боль приличная. Здесь нужно быть и пехотным командиром, и танкистом, и артиллеристом.

– Непросто быть дирижером такого боя, в каждом роде войск есть свои нюансы, – объяснил комбат. – Но для этого мы учимся, для этого проводятся подобные учения. Поэтому положительный результат закономерен.

Между тем пора перенестись на поле боя.

Более тысячи человек заняли эшелонированную оборону. Почти полторы сотни боевых машин спрятались в окопах. Наш небольшой журналистский десант, облачившись в кевларовый доспех, затесался в боевые порядки к мотострелкам.

Там нас встретил командир отделения гвардии младший сержант Владислав Дедович. Скромный парень, однако, отделением управлял уверенно. Да и ребята держались спокойно. Про себя подумал, что гвардейцам осталось совсем немного служить.

– Сколько до дембеля, парни? – задаю я вопрос, ожидая услышать в ответ «месяц», максимум два.

– Да нам еще рано о дембеле, мы недавно призвались!

Вот так раз. Уже потом я узнал, что у ребят, несмотря на короткий срок службы, за плечами не одно учение. Правда, масштаб там был другой, поменьше.

Тем временем, радиостанция, что было в руках командира отделения, ожила. Голос со стальными нотками сообщил, что скоро начнется бой.

«Противник» развернулся в ротные колонны и начал обстрел наших позиций. Конечно, настоящие бомбы и снаряды не рвались возле окопов. Однако поверьте, имитация создавала необходимый антураж. От взрывов земля дрожала, а песок осыпался с края бруствера. Находясь на переднем крае легко поверить в натуральность происходящего.

К несчастью для врага у гвардейцев было припасено несколько сюрпризов. Одним из важнейших инструментов командиров на время маневров стал беспилотник «Суперкам С350». Этот небесный помощник мотострелков значительно увеличивал возможности обороняющихся подразделений.

Определив местоположение неприятеля, в бой включилась ударная группа из двух учебно-боевых Як-130. Они, прижимаясь к земле, пронеслись над нашими головами, разметав оранжевый дым, которым обороняющиеся обозначили свои позиции. Отработав по своим мишеням, самолеты уступили место «богу войны».

Артиллеристы огнем из гаубиц «Мста-Б» и «Гвоздика» накрыли противника настоящим градом снарядов. Когда орудия такого калибра ведут столь интенсивный огонь, результат их работы чувствуешь даже на расстоянии нескольких километров.

Стоило врагу подойти на достаточное расстояние, по нему отработали из установок ПТУР. Оружие это высокоточное и стопроцентное поражение мишеней никого не удивило.

Позже беспилотник обнаружил минометную батарею. Сразу же информация была передана на командный пункт. Залпы «Гвоздик» не заставили себя ждать, на месте «минометов» остались лишь воронки от снарядов. Все это время огонь бога войны корректировался с помощью БПЛА.

Между тем у нас в окопах парни готовились встретить врага огнем. Танкисты уже гремели залпами. Причем невероятно точными. Причина такой меткости стала понятна, когда присмотревшись, я узнал угловатые очертания Т-72Б3. Мало того, что танки современные, так и экипажи там свое дело знают. Сам в этом убедился, когда снимал, как эти же боевые машины приводили к нормальному бою пару месяцев назад.

Пехота также добавила нот в эту огненную симфонию. Арсенал у мотострелков богатый, это и гранатометы, и боевые машины пехоты, и различные образцы стрелкового оружия.

Сверху пара Ми-8МТВ-5 вступила в бой. Свои мощными лопастями они поднимали вихрь из песка у нас за спиной. Настоящая волна из свинца буквально смела мишени. «Враг» уничтожен.

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Важным моментом учений стала их транспарентность. На маневры были приглашены представители армий пяти стран: Германии, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии.

– Это вклад в безопасность и поднятие доверия, – отметил наблюдатель от Эстонии Петер Кыйов. – Наша наблюдательная группа еще не готова подвести итоги, но я лично получил позитивные эмоции. Самое главное, что Беларусь это сделала добровольно, и это большой шаг, который подтверждает транспарентность. Думаю, Беларусь все сделала правильно.

На учении также присутствовали белорусские парламентарии.

Как отметил заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Григорий Бысюк, очень важно знать, в каком направлении развивается армия.

– То, что я сегодня видел, – это большой шаг вперед. Меня впечатлило, я убедился в том, что пришедшие на службу вчерашние мальчишки владеют современной техникой. Есть уверенность, что они смогут нас защитить.

Также за ходом учения наблюдал заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Бобриков.

Высокую выучку участников тактического учения отметил командующий войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майор Андрей Жук:

– Были отработаны два учебных вопроса: подготовка к обороне и ведение оборонительного боя. Оценку действиям подразделения мы дадим, когда бригада полностью завершит выполнение комплекса задач. Но в целом результатами на данный момент я как командующий удовлетворен: бригада готова, способна выполнить те задачи, которые перед ней стоят.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора и Владимира Блинова