﻿ В Борисове начал работу новый состав подросткового парламента. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Борисове начал работу новый состав подросткового парламента

18.04.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

 

В ходе работы активисты школьного самоуправления из разных учреждений образования города познакомились, обсудили вопросы, которыми будет заниматься подростковый парламент в ближайшее время, внесли свои предложения по работе парламента и способам коммуникации в период между заседаниями.

С приветственным словом выступила начальник отдела воспитательной, идеологической работы и охраны детства управления по образованию Брисовского райисполкома Будникова Ирина Анатольевна, которая пожелала ребятам новых ярких идей и успешного их воплощения в жизнь.

Участники старого состава молодежного парламента отчитались о проделанной работе за предыдущий период и передали свои полномочия по разработке и реализации молодежных инициатив.

Было принято решение собрать новый состав подросткового парламента в мае для более детального обсуждения и презентации новых идей и проектов.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 апреля на базе ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Борисовского района» состоялось заседание нового состава подросткового парламента города Борисова.
 
Новости дня
Новости общества
 
40-летнего минчанина задержали за насилие над своими дочками. Мать все знала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика