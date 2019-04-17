В Борисове начал работу новый состав подросткового парламента

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В ходе работы активисты школьного самоуправления из разных учреждений образования города познакомились, обсудили вопросы, которыми будет заниматься подростковый парламент в ближайшее время, внесли свои предложения по работе парламента и способам коммуникации в период между заседаниями.

С приветственным словом выступила начальник отдела воспитательной, идеологической работы и охраны детства управления по образованию Брисовского райисполкома Будникова Ирина Анатольевна, которая пожелала ребятам новых ярких идей и успешного их воплощения в жизнь.

Участники старого состава молодежного парламента отчитались о проделанной работе за предыдущий период и передали свои полномочия по разработке и реализации молодежных инициатив.

Было принято решение собрать новый состав подросткового парламента в мае для более детального обсуждения и презентации новых идей и проектов.