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В Могилеве из-за затопления подъезда кипятком уволили начальника ЖЭУ и диспетчера

18.04.2019 14:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После того как подъезд дома № 4 на улице Крыленко утром 5 апреля залило кипятком, уволили начальника обслуживающей организации — ЖЭУ № 1 — и начальника центральной диспетчерской службы. В затопленном доме собираются дополнительно обследовать инженерные сети на предмет износа. А некоторые уже бывшие коллеги уволенного начальника ЖЭУ № 1 считают, что его просто сделали крайним.


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Что случилось

В подъезде дома № 4 на улице Крыленко рано утром 5 апреля прорвало трубы системы отопления на чердаке. Горячая вода из батарей вылилась на головы жильцов — буквально. По словам жильцов, в течение часа после прорыва они не могли дозвониться в аварийную службу. Единый номер 115 был все время занят, в ЖЭУ, говорят могилевчане, не поднимали трубку. Все это время кипяток лился по этажам, заливал квартиры и подъезд. Он дошел и до подвальных помещений, где находится фирменный магазин предприятия «Красный пищевик». Вода залила часть товара, потолок, стены и пол помещений.

Когда коммунальникам удалось дозвониться, те приехали, отключили подачу воды и уехали. Электрика, говорят жильцы, никто не прислал — они сами «додумались вырубить все пробки».

Могилева, которые залило кипятком">«Ущерб неясен, в подъезде — вонь». Что с квартирами в доме Могилева, которые залило кипятком

Коммунальники из ЖЭУ пришли предварительно зафиксировать нанесенный ущерб в квартирах, чтобы через 10 дней провести эту процедуру повторно и в итоге выплатить жильцам компенсацию. В день ЧП также приходили два сотрудника управления коммунальными предприятиями и предлагали жильцам переселиться в общежитие на время, пока квартиры просохнут. Все отказались.

Нанесенный прорывом трубы ущерб еще предстоит оценить.

Жильцы дома после прорыва трубы рассказывали TUT.BY, что за последние полгода много раз обращались с жалобами на отсутствие горячей воды и отопления. Причем батареи были холодными в морозы. Коммунальники, говорят, если что и предпринимали, то не сразу — только после обращения в облисполком. Но кардинально ничего не менялось.

















Кто виноват

Как стало известно TUT.BY, после случившегося начальника ЖЭУ № 1 Валерия Зубрицкого уволили без предложения альтернативного места работы. И некоторые его уже бывшие коллеги считают, что его просто сделали крайним.

Объясняют: капитальный ремонт труб в домах проводят каждые 15 лет. Дважды год трубы обследуют, а потом передают адреса домов, нуждающихся в капремонте труб, в вышестоящую инстанцию. Так что обязанность всех начальников ЖЭУ — просто составить и передать перечень таких адресов. Какие дома включат в список на капремонт, а также размер бюджета на эти нужды определяют в инстанциях более высокого уровня.

Мало денег

По информации Mogilevnews.by, в 2018 году ЖРЭУ Ленинского района внесло в предложение о проведении капитального ремонта в доме № 4 в 2021 году. Перспективный план составляется на 5 лет, в конце каждого года утверждается Моггорисполкомом на год следующий. При этом за все 60 лет с момента постройки дом на Крыленко, 4, капремонта не видел.


Фото: ИА «Могилевские ведомости»

Что касается прорыва, то «дефект трубы мог образоваться и неделю, и месяц назад, не исключено, что она давно подтекала», объясняет главный инженер ЖРЭУ Ленинского района Александр Рабеко. По его словам, заметить это было практически невозможно при обследованиях жилфонда, которые проводятся дважды в год — потому что труба находится под толстым слоем изоляции.

— К сожалению, из-за хронического недофинансирования во внутридомовые сети вкладываются мизерные средства, внешние сети меняются, но тоже медленными темпами. В Ленинском районе старый жилфонд. Около 260 теплообменников из 389-ти подлежат замене, они выработали все свои сроки, системы регулирования не везде можно поставить. К сожалению, подобные вещи при нынешней степени изношенности инженерных сетей спрогнозировать трудно, — говорит Александр Рабеко.

Рабеко привлекли к административной ответственности, кроме начальника ЖЭУ № 1 Валерия Зубрицкого уволили также начальника центральной диспетчерской службы, сказал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Моггорисполкома Игорь Даньков. Такое решение приняли после окончания служебного расследования и установления причин аварии.

В доме на Крыленко, 4 назначили дополнительное детальное обследование для определения степени износа инженерных сетей. Возможно, будет решено поставить дом на капремонт раньше запланированного срока, сказал Игорь Даньков.

 
Теги: Могилев
 
 
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Некоторые коммунальники считают, что руководитель ЖЭУ не виноват, а настоящие виновные в произошедшем остались в тени.
 
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