|
Минская милиция искала нелегалов на рынках, стройках и в общежитиях
18.04.2019 15:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске несколько дней милиция выявляла нелегалов. Об этом
В столице с 9 по 12 апреля милиция проводила рейды «Нелегал». Правоохранительные органы «отрабатывали» рынки, гостиницы, общежития, железнодорожные станции, стройки и частные квартиры, где незаконно жили иностранцы.
Во время рейдов милиция выявила и привлекла к административной ответственности 418 человек. 24 иностранца будут депортированы из страны. Против двух человек возбудили дело за нарушение срока запрета въезда в Беларусь (ст. 3712 Уголовного кодекса).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 иностранца будут депортированы из страны
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)