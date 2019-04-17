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Минская милиция искала нелегалов на рынках, стройках и в общежитиях

18.04.2019 15:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске несколько дней милиция выявляла нелегалов. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В столице с 9 по 12 апреля милиция проводила рейды «Нелегал». Правоохранительные органы «отрабатывали» рынки, гостиницы, общежития, железнодорожные станции, стройки и частные квартиры, где незаконно жили иностранцы.

Во время рейдов милиция выявила и привлекла к административной ответственности 418 человек. 24 иностранца будут депортированы из страны. Против двух человек возбудили дело за нарушение срока запрета въезда в Беларусь (ст. 3712 Уголовного кодекса).

 
Теги: Минск
 
 
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