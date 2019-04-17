Как справиться с поллинозом и можно ли вылечить аллергию на котов: аллергологи отвечают на вопросы

Источник материала: Tut.by

Что делать, если у ребенка аллергия на шерсть кошек? Как лечить поллиноз? Насколько показательны и достоверны анализы крови на IgE? Продолжаем отвечать на вопросы читателей.





На вопросы отвечают ведущие специалисты в области аллергологии:

Татьяна Барановская — доцент кафедры геронтологии и гериатрии с курсом аллергологии и профпатологии БелМАПО, главный внештатный аллерголог Минздрава, к.м.н.

— доцент кафедры геронтологии и гериатрии с курсом аллергологии и профпатологии БелМАПО, главный внештатный аллерголог Минздрава, к.м.н. Дмитрий Буза — заведующий аллергологическим отделением 4-й детской клинической больницы Минска, главный внештатный детский аллерголог, к.м.н.

«После контакта с кошками — будто шерсть в горле»

— Сыну 4 года. Часто болеет. Более года назад простуды стали молниеносно развиваться в абструктивные бронхиты, с тяжелым течением. По панели аллергия на шерсть кота, на сою и бобы. Сейчас принимаем препараты. У родственников — коты. Перестали к ним ходить. Ребенок страдает, скучает. Реально ли избавиться от аллергии на кота? Не могу разобраться, у нас аллергия на чистую сою или на соевый лецитин, в том числе, который встречается сплошь и рядом? Насколько эффективен прием антигистаминных препаратов, если на их фоне все равно случались обструкции? Можно ли иногородним получить консультацию в Минске?



Дмитрий Буза. Фото: Оксана Журавлева, портал «Здоровые люди»

Дмитрий Буза: Лечение бронхиальной астмы заключается в длительном приеме терапии для профилактики обострений, которую в данный момент ребенок получает. Для предупреждения обострений, связанных с реакцией на шерсть кошки достаточно избегать контакта с животным. Если все-таки не получается «не встречаться» с кошкой, можно рассматривать лечение АСИТ (aллepгeн-cпeцифичecкaя иммунoтepaпия) с 5-летнего возраста. Аллергия на сою в данной ситуации достаточно сомнительная, т.к. мы ориентируемся не только на результаты тестов, но и на наличие клинических симптомов. Прием антигистаминного препарата длительно в данной ситуации (по описанию) не показан. Для консультации вы можете обратиться в РНПЦ «Мать и дитя», который является республиканским консультативным центром, где ведут прием детские аллергологи детей со всей республики.

— В 2 года у сына обнаружилась сильная аллергия на кошек. Причем проявлялась она не сразу — примерно до полутора лет мы постоянно ходили к бабушке, у которой живет этот лохматый аллерген и никакой реакции не было. Ближе к двум годам после контакта с этой кошкой («британка») появлялся сильный кашель, сыпь (не всегда). Что могло спровоцировать развитие аллергии? Есть ли сегодня эффективные методы лечения такой аллергии или единственно надежный вариант — это стараться избегать контакта с кошками? Можно ли избежать проявления симптомов аллергии, если заранее дать ребенку антигистаминное средство? После рождения ребенка стала замечать, что у меня при контакте с некоторыми кошками появляется першение в горле (будто там комок шерсти), отекает нос и чешутся глаза. Может ли аллергия появиться в 30 лет?

Дмитрий Буза: При наличии аллергии у ребенка, как правило, есть генетическая предрасположенность. Проявление у вас аллергии к 30 годам подтверждает это положение. Аллергия может стартовать в любом возрасте, как у детей, так и у взрослых. Описанная вами симптоматика типична для аллергической реакции на шерсть животных. Наиболее эффективный способ профилактики — это исключение контакта с животным. При необходимости посещения помещения, где есть животное, возможен профилактический прием антигистаминного препарата за 30−40 минут до контакта. При желании продолжения общения с животным можно рассматривать вариант проведения аллергенспецифической иммуннотерапии шерстью животного. В данный момент этот препарат зарегистрирован в Беларуси и возможно проведение АСИТ.

— У меня аллергия на шерсть животных с детства, но сейчас произошло обострение: затрудняется дыхание, как будто легкие опухли. Как быть в таких ситуациях и к какому врачу лучше обратиться?

Татьяна Барановская, фото: Оксана Журавлева, портал «Здоровые люди»

Татьяна Барановская: Судя по всему, к поражению глаз и носа добавилась астматическая реакция. Поэтому непременно надо обратиться к аллергологу, который поможет уточнить диагноз и назначит лечение. В случаях обострения нужно принимать бронхолитики, которые быстро помогают справиться с удушьем. Этот препарат выписывает врач, самостоятельно вы его не купите. Болезнь требует правильной диагностики и лечения. Для вас совет: стараться не попадать в ситуации, когда приходиться контактировать с животными.

Есть ли препараты длительного действия?

— Ребенку 10 лет — атопический дерматит и аллергия на кошку и пылевых клещей. Атопический дерматит беспокоит больше. Кожу увлажняем каждый день средствами для атопической кожи. Очень трескаются пятки и пальцы на ногах. Как можно помочь коже, и какова вероятность, что с возрастом хотя бы атопия пройдет?

Дмитрий Буза: Лечением атопического дерматита должен заниматься прежде всего врач-дерматолог. В данной ситуации рекомендую обратиться к этому специалисту для подбора местной терапии для купирования и предупреждения воспаления. Прогноз в данной ситуации сделать довольно сложно. Это зависит от наличия наследственной отягощенности по аллергии. Для профилактики перехода пищевой аллергии в дыхательную рекомендовано помимо наружной терапии и исключения виновных пищевых аллергенов соблюдение гипоаллергенного быта.

— С подросткового возраста страдаю от поллиноза, а также аллергии на домашнюю пыль и шерсть домашних животных. Прошел 5-летний курс АСИТ. Наступила ощутимая ремиссия. Тем не менее, аллергия (выделение из носа, чихание, покраснение глаз) полностью не ушла и симптоматично возникает в ряде случаев: уборка большого количества пыли; пребывание в сырых помещениях со старой мягкой мебелью; длительный близкий контакт с домашними животными; нахождение на природе с сильным ветром; употребление черешни, яблок и груш. Означает ли это, что нужно продолжить АСИТ, возможно с введением других аллергенов? Что делать, если заранее не спрогнозировал возникновение вышеописанных ситуаций, не принял медикаменты, и приступ аллергии наступил?

Татьяна Барановская: Курса терапии АСИТ обычно хватает на 5 лет. Безусловно, за собой надо следить. Поэтому сохраняйте свои правила жизни, и все будет нормально. Аллергические болезни неизлечимы. Мы это должны понимать. Ваш путь правильный. Старайтесь не сталкиваться с большим количеством пыли и т.д. Если необходимо — заранее принимайте антигистаминные препараты (таблетку можно рассосать под языком, так она быстрее начнет действовать).

— Встречалась ли в Вашей практике аллергия на термообработанный пектин (добавка E440). Можно ли ее диагностировать? Какие пробы нужно сдать?

Татьяна Барановская: Я не сталкивалась с реакций на пектин. Это растительное производное. Из каких продуктов его получали, трудно говорить. Пектина много в яблоках и сливах. Поэтому возможная аллергия на эти деревья может иметь аллергический ответ и на пектин. Пробу конкретно на эту добавку не делают. Но если вы уверены, что продукты, содержащие именно пектин, вызывают у вас аллергию, вывод простой — не использовать.





— Насколько показательны и достоверны анализы крови на IgE? Вроде уже исключили все, что могли из рациона дочки (5 лет). Существуют ли антигистаминные препараты длительного применения для ее возраста? «Стандартный» фенкарол видимого эффекта не приносит и у него есть ограничение по длительности применения.

Дмитрий Буза: Любой анализ и его вид определяет доктор после осмотра пациента. Ни один анализ не является на 100% достоверным. Достоверность анализов должна подтверждаться наличием клинических симптомов при контакте с выявленным аллергеном. Не стоит забывать, что существуют и независимые реакции на продукты. Поэтому определить абсолютно все аллергены, вещества, на которые реагирует ребенок, невозможно. Необходимость в приеме антигистаминных препаратов определяет лечащий врач. Предпочтение, как правило, отдается препаратам второго поколения, у которых нет ограничения по длительности приема. Кроме того, в отличие от препаратов первого поколения, они не обладают седативным действием.

— У мужа каждый год в мае-июне начинается поллиноз. Делали аллергопробы. Выявили повышение IgE по многим показателям. Насколько информативен данный анализ? Как облегчить состояние в период поллиноза?

Татьяна Барановская: Обычно кроме лабораторных исследований мы выполняем еще и кожное тестирование. Сопоставляем эти результаты с клиникой: в какие сроки, в каких ситуациях возникают симптомы. Только после этого комплексного анализа делаем выводы о наличии поллиноза и о его причинах. Облегчить состояние позволяет прием антигистаминных препаратов или местных специальных средств для глаз и носа, которые заметно облегчают самочувствие человека и позволяют пережить этот период без проблем.

Можно вакцинироваться, если обострилась аллергия?

— У ребенка 7-ми лет поллиноз. С марта принимает антигистаминные препараты и барьерные. В мае необходимо лететь за границу, поэтому хочу сделать прививку от кори (в 6 лет не делали, перенес осложненную ветряную оспу). Можно ли делать прививку от кори, за сколько дней до отъезда? Как дополнительно подготовиться к прививке?

Дмитрий Буза: Плановая вакцинация проводится вне обострения аллергических заболеваний. Поэтому при наличии у ребенка поллиноза и обострения в данный период проведение прививки лучше отложить до периода, когда закончиться цветение. Если необходима экстренная вакцинация, то вопрос по ее тактике определяет врач прививочного кабинета в поликлинике по месту жительства.

— Ребенку 7 лет, у него поллиноз. Педиатр настаивает на прививке от полиомиелита в настоящее время, т.к. без прививки не даст справку к школе. Когда нам лучше привиться? Можно ли сейчас (при цветении деревьев) пройти курс 10−15 сеансов в соляной пещере или это нужно было сделать заранее? Помогает ли спелеотерапия?

Дмитрий Буза: Из-за обострения у ребенка аллергии, требующей приема антигистаминных препаратов, вакцинацию лучше перенести на июнь. Спелеотерапия показана как дополнительный метод лечения, которую можно провести и в настоящий момент для облегчения симптомов. Ее как раз и показано проводить в сезон цветения, потому что при посещении соляных пещер ребенок прекращает контакт с пыльцой и его состояние улучшается, купируются симптомы заболевания.





— После прививки АКДС в 1,8 года у дочери IgE вырос до 5 800. Сейчас ей 5 лет, и IgE 3000. Как его снизить? Дочь постоянно сыплет, частый аллергический кашель.

Дмитрий Буза: Действительно, у ребенка высокий уровень иммунноглобулина IgЕ. В таком возрасте норма до 100 единиц. Поэтому в данной ситуации рекомендую обратиться к иммунологу для исключения других возможных причин повышения иммунноглобулина IgE. В частности, для исключения синдрома гипериммунноглобулина IgE. При необходимости доктор назначит дополнительные обследования. Помимо этого, требуется консультация аллерголога для подбора терапии для профилактики обострений дерматита и появления кашля.

— Моему сыну 4 года. По результатам анализов выставили пищевую аллергию и сказали, что у него непереносимость пшеничной муки, йогурта, говядины, белка куриного яйца и др. Недавно пошли к аллергологу, которая сказала, что пищевой аллергии у нас нет (нет внешних проявлений). У ребенка непереносимость или аллергия на пищу действительно никак не проявлялась. Кто прав в данной ситуации? Действительно ли анализ на IgE и IgG непоказателен?

Дмитрий Буза: Наличие положительных результатов на определение специфических иммуноглобулинов IgE и IgG не является показателем для исключения виновных аллергенов при отсутствии клинических проявлений при употреблении данных пищевых продуктов. Может иметь место латентная аллергия, т.е. себя никак клинически не проявляющая. Поэтому в вашей ситуации при нормальном состоянии кожи и отсутствии клинических проявлений показаний для диеты у ребенка нет.

«Расчесываю до крови лицо, уши»

— 5 лет назад начал расчесывать до крови лицо и уши, на кистях и запястьях начали появляться глубокие царапины (во сне расцарапываю), а если сдерживаться и не чесать — волдыри. Выяснилось — виновато солнце. Зимнее, кстати, не действует. Кремы не помогают. Автомобильное стекло во время поездки на машине тоже не спасает. В больнице назначают только заживляющие процедуры. Что посоветуете?

Татьяна Барановская: К сожалению, полностью от этого избавиться фактически невозможно. Поэтому выход из ситуации обозначен в вашем вопросе: закрытая одежда, использование защитных кремов с максимальным показателем SPF. Если зуд все-таки остается, следует использовать гормональные кремы, которые уменьшают силу воспалительных реакций. Рекомендую также обратиться за консультацией к дерматологам.

— Моему сыну 6 месяцев. Аллерголог поставила диагноз — атопический дерматит в обостренной форме (все ноги в красном шелушении). Мы вылечили. Есть ли смысл сейчас сдавать кровь на аллергены (молоко, яйцо, курица, соя, пшеница, орехи, мед)? Ребенок на грудном вскармливании, начинается прикорм.

Дмитрий Буза: При хорошем положительном эффекте на фоне терапии показаний для дополнительных обследований в данный момент у вас нет. Рекомендую продолжить базовую терапию атопического дерматита: использование увлажняющих кремов для ухода за кожей, гигиенический уход за кожей, ежедневные ванны. При необходимости для купирования обострений использовать стероидные мази. При отсутствии эффекта от терапии либо прогрессировании заболевания требуется повторная консультация аллерголога для решения вопроса о дополнительных обследованиях.





— Дочке 6 лет. С 3,5 лет высыпания на попе и голове. Врачи говорят, псориаз. Лечим кремами, шампунями, которые помогают на очень короткое время — и снова возникают очаги, теперь появились на ухе, спине, боку. Что делать?

Дмитрий Буза: Лечением псориаза занимаются дерматологи. Поэтому в данной ситуации необходимо лечение и наблюдение у врача именно этой специализации.

— Если аллергия — одно из проявлений нарушения работы иммунной системы, следует ли из этого, что, укрепив иммунитет, можно избавиться от аллергии? Какие иммуномодулирующие и иммуностимулирующие препараты безопасны и эффективны в достижении цели восстановления иммунитета?

Дмитрий Буза: Аллергические заболевания — это не сниженная работа иммунитета, а наоборот — гиперактивная. Это значит, что организм даже на обычные раздражители реагирует очень бурно. Поэтому в клинической практике иммунномодулирующие препараты для лечения аллергических заболеваний не используются.

Помогает ли маска при поллинозе?

— Находят ли свое место в практике борьбы с поллинозом назальные фильтры? Можно ли аллергикам носить медицинские маски в период цветения, как это делают японцы? Или может сейчас есть какие-то современные барьерные препараты? Эффективны ли для борьбы с аллергией менее традиционные методы, в частности, разгрузочно-диетическая терапия, дыхательная терапия Бутейко? Можно ли зимой применять пчелиную пыльцу для уменьшения симптомов аллергии? Почему эффекты АСИТ могут сходить на нет даже после многолетнего прохождения курса? Как этого избежать?

Татьяна Барановская: Польза в назальных фильтрах есть — и использовать их можно. Небольшой эффект есть и от медицинских масок. Лучше их использовать влажными, тогда на них оседает больше пыльцы, хотя полной защиты они не дают. Разгрузочно-диетическая терапия? Это стресс для организма, во время которого повышается уровень кортикостероидов. Это гасит иммунные реакции, в том числе и аллергические. Поэтому в какой-то мере возможно облегчение. Но это ни в коем случае не лечение и не излечение. Дыхательная терапия Бутейко не относится к лечебным методам. Но правильное дыхание имеет положительное влияние на течение бронхита, астмы. Но опять таки — это никак не связано с аллергией и поллинозом. Что касается пчелиной пыльцы, это очень рискованный метод, потому что невозможно оценить состав и количество пыльцы и предсказать реакцию организма. Мы знаем случаи, когда развивались анафилактические реакции. Пыльцой мы лечим строго отмерянными безопасными дозами. После АСИТ эффекты «не сходят на нет», но это лечение носит временный характер: мы получили защиту, которая потихоньку тратится, и со временем аллергический ответ может усиливаться. Надо повторять эти курсы. Бывают варианты, когда АСИТ не дает эффекта. Это связано либо с неудачным выбором аллергена, либо с тем, что пациент не прошел весь курс. Причин много, но сама по себе АСИТ эффективна.



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— Cын с 5-ти лет страдает поллинозом (аллергены - луговые и сорные травы, в прошлом году присоединилась полынь). С мая по сентябрь плохо себя чувствует. Не опасен ли долгий прием антигистаминных препаратов и спреев для носа и организма ребенка? Что нужно делать, чтобы перечень аллергенов не расширялся?

Дмитрий Буза: Нет ограничения по длительности применения антигистаминных препаратов при наличии симптомов. Поэтому весь период цветения возможен прием этих лекарственных средств (второго поколения) для профилактики и купирования обострений. При выраженных проявлениях поллиноза и плохом контроле на фоне приема антигистаминных препаратов с 5 лет возможно проведение АСИТ-терапии для предупреждения новых обострений. В осенний период рекомендую обратиться к аллергологу для решения вопроса проведения АСИТ.

— Ставят диагноз блуждающая крапивница, помогает только лечение гормонами. Дома — таблетки и уколы, в больнице — капельницы. Последний год шесть раз «капались» в больнице, дома постоянно на лекарствах, строгая диета, исключили много лекарств, но эффект от лечения кратковременный.

Татьяна Барановская: В таких случаях чаще всего бывает проблема в работе внутренних органов, хронические заболевания. Есть много людей, у которых крапивница часто обостряется, но подавляющее большинство пациентов добиваются ремиссии, разной по времени. Но стремиться есть к чему, хотя это бывает долго.

— Моему ребенку 6 лет, при рождении выставлен диагноз атопический дерматит, младенческая стадия. Муж аллергик. Врач сказал, что передалось по наследству. Помимо этого, сыну в 5 лет выставлен диагноз поллиноз, сенсибилизация к пыльце полыни. Как можно вылечить? Многие уверяют, что помогает очищение кишечника, прием полезных пробиотиков, наслышана про натуропатию. Неужели мой ребенок обречен постоянно жить на антигистаминных препаратах?

Дмитрий Буза: Лечение атопического дерматита заключается, прежде всего, в наружной терапии (использование увлажняющих средств для снятия сухости и раздражения, стероидных мазей). Прием антигистаминных препаратов постоянно не требуется и применяется короткими курсами для купирования зуда. При наличии поллиноза антигистаминные препараты используются в период обострения. В вашем случае вполне возможно развилась перекрестная аллергия при наличии аллергии к пыльце. Поэтому в данный период рекомендуется исключение таких продуктов, как халва, орехи, семечки. Что касается очищения кишечника и т.д., то эффект данного вида терапии довольно спорный и, как правило, не приносит облегчения при лечении аллергических заболеваний.

Влияет ли дисбактериоз на аллергические проявления?

— Подскажите, как проявляется аллергия на холод?

Татьяна Барановская: Холод — фактор, который чувствителен для каждого человека. Почти у всех на холоде появляются сухость кожи или трещинки. Это не аллергия. Холодовая аллергия протекает по-другому. На открытых участках тела, которые больше подвергаются воздействию, появляются зуд, краснота и отечность. При возвращении в теплое помещение, все проходит.

— Мне 38 лет. Как жить с острой аллергической реакцией (крапивницей), которая стала проявляться каждый год, когда не удается установить аллерген? Как понять, чего избегать?

Татьяна Барановская: Весна — трудное время для организма, когда обостряются простудные заболевания, хронические болезни, патологии. Поэтому все это надо подлечить. В данном случае крапивница вторична. Она может являться проявлением внутренних патологий.





— Какое влияние оказывает дисбактериоз кишечника на иммунитет и аллергические проявления? Какие бактерии в ЖКТ ответственны за формирование иммунного ответа на воздействие аллергенов? Какие есть природные антигистаминные средства (пусть их эффективность и значительно ниже, чем у медпрепаратов)? Почему рекомендуют гипоаллергенный быт больным атопическим дерматитом? Какое действие оказывают эмоленты на кожу при атопическом дерматите? Как правильно выбрать эмоленты ребенку?

Дмитрий Буза: У детей раннего возраста флора кишечника играет большую роль в пищеварении и формировании иммунного ответа. Наличие условно патогенной флоры в кишечнике, а также патогенной, прежде всего золотистого стафилококка, может приводить к наличию клинических проявлений атопического дерматита. Постепенно роль микрофлоры кишечника существенно снижается и не оказывает столь значимого влияния в плане формирования иммунитета и профилактики аллергических реакций. С возрастом большее влияние на развитие болезни оказывают не столько пищевые продукты, сколько ингаляционные аллергены (пыль, шерсть, пыльца). Поэтому пациентам с атопическим дерматитом, особенно в подростковом возрасте, рекомендуется придерживаться гипоаллергенного быта. Наличие атопического дерматита и постоянного зуда приводит к воспалительному процессу кожи и присоединению вторичной инфекции. По этой причине для профилактики бактериального воспаления используются местные антибактериальные мази и антисептики. Основная роль использования эмолентов заключается в увлажнении и защите кожи, что способствует предупреждению новых обострений и, соответственно, контролируемому течению атопического дерматита.

— У сына аллергия на два вида пылевого клеща. Аллерголог прописал «Антиполлин микст клещей». Расскажите про это лекарство, пожалуйста.

Дмитрий Буза: «Антиполлин микст клещей» — препарат, который является лечебным аллергеном для проведения аллергенспецифической иммунотерапии. Есть варианты для лечения аллергии к клещу, есть варианты для лечения к пыльце. Этот препарат относится к БАДам и его клиническая эффективность ниже, чем аллергенов, которые являются лекарственным средством.