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В пойме Припяти сетевики поймали 70 кг нерестящейся рыбы и «попали» на 34 тысячи рублей

18.04.2019 16:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На пойме Припяти у деревни Михновичи в Калинковичском районе сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира задержали троих сетевиков с большим уловом. Нарушители установили 7 сетей длиной почти 600 метров и выловили ими 216 рыб весом 70 кг, сообщает «Беларусь 1».


Поскольку рыба поймана в период нереста, возмещать причиненный природе вред браконьеры будут по тройным тарифам. Им придется выплатить 34 тысячи рублей.

 
 
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