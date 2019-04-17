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Единый день информирования прошёл на Сморгонском литейно-механическом заводе
18.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Сегодня, 18 апреля, Информационно-пропагандистская группа, которую возглавляет первый заместитель председателя райисполкома – начальник райсельхозуправления Сергей Медзвецкас, встретилась с работниками литейно-механического завода.
Главный вопрос, который был вынесен на повестку дня – «Внешняя политика Республики Беларусь. Реализация национальных интересов и укрепление позитивного имиджа белорусского государства на международной арене». Кроме того, работникам предприятия рассказали о системе оздоровления в нашей стране, а также затронули одну из самых злободневных тем – предупреждение пожаров в весенне-летний период.
В работе группы приняли участие представители различных ведомств. К каждому из них работники завода имели возможность обратиться по личному вопросу.
Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.
Фото автора.
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Сегодня, 18 апреля, Информационно-пропагандистская группа, которую возглавляет первый заместитель председателя райисполкома – начальник райсельхозуправления...
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