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Витеблян приглашают на посадку деревьев в парке имени Петруся Бровки
18.04.2019 17:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В субботу, 20 апреля, витеблян приглашают на экологическую акцию — будут сажать деревья в парке имени Петруся Бровки,
Клены, яворы, липы и ясени посадят вдоль Новооршанского шоссе — между магазином «Веста» и телезаводом, напротив домов №№ 15 корпус 1, 17 корпуса 2 и 3, 19 корпуса 1 и 3 на улице Петруся Бровки.
Первые деревья в парке имени Петруся Бровки
Акция начнется в 11.00.
Всем волонтерам выдадут саженцы и колышки. А вот лопаты, ведра и перчатки просят принести с собой.
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Первые деревья в парке имени Петруся Бровки посадили в 2014 году. Акцией в субботу волонтеры хотят завершить начатое дело.
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