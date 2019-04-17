ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Витеблян приглашают на посадку деревьев в парке имени Петруся Бровки

18.04.2019 17:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В субботу, 20 апреля, витеблян приглашают на экологическую акцию — будут сажать деревья в парке имени Петруся Бровки, сообщает общественная инициатива «Самосад».


Деревья в этом парке начали сажать в 2014 году. Фото: Дмитрий Мирош

Клены, яворы, липы и ясени посадят вдоль Новооршанского шоссе — между магазином «Веста» и телезаводом, напротив домов №№ 15 корпус 1, 17 корпуса 2 и 3, 19 корпуса 1 и 3 на улице Петруся Бровки.

Первые деревья в парке имени Петруся Бровки посадили в 2014 году. Акцией в субботу волонтеры хотят завершить начатое дело.

Акция начнется в 11.00.

Всем волонтерам выдадут саженцы и колышки. А вот лопаты, ведра и перчатки просят принести с собой.

Дополнительная информация — по телефону: +375 33 696−79−81 и в группе.

 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые деревья в парке имени Петруся Бровки посадили в 2014 году. Акцией в субботу волонтеры хотят завершить начатое дело.
 
Новости дня
Новости общества
 
Налог на прибыль-2019: исчисляем правильно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • зимние сапоги со скидкой в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика