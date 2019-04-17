Витеблян приглашают на посадку деревьев в парке имени Петруся Бровки

Источник материала: Tut.by

В субботу, 20 апреля, витеблян приглашают на экологическую акцию — будут сажать деревья в парке имени Петруся Бровки, сообщает общественная инициатива «Самосад».



Деревья в этом парке начали сажать в 2014 году. Фото: Дмитрий Мирош

Клены, яворы, липы и ясени посадят вдоль Новооршанского шоссе — между магазином «Веста» и телезаводом, напротив домов №№ 15 корпус 1, 17 корпуса 2 и 3, 19 корпуса 1 и 3 на улице Петруся Бровки.

Первые деревья в парке имени Петруся Бровки посадили в 2014 году. Акцией в субботу волонтеры хотят завершить начатое дело.

Акция начнется в 11.00.

Всем волонтерам выдадут саженцы и колышки. А вот лопаты, ведра и перчатки просят принести с собой.

Дополнительная информация — по телефону: +375 33 696−79−81 и в группе .