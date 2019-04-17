Налог на прибыль-2019: исчисляем правильно

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Так, в текущем году изменен налоговый учет безвозмездной передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав: при налогообложении не учитываются и, соответственно, не отражаются в декларации по налогу на прибыль выручка, затраты и налог на добавленную стоимость, исчисленный по безвозмездной передаче.

Справочно: до 2019 года в составе выручки от реализации и в затратах отражались расходы в размере не менее суммы затрат на производство или приобретение (выполнение, оказание) передаваемых объектов (работ, услуг), расходы по безвозмездной передаче, а налог на добавленную стоимость, исчисленный при безвозмездной передаче, также включался в выручку и одновременно учитывался в составе налогов, уменьшающих такую выручку.

Также с 2019 года в 1,5 раза увеличены размеры инвестиционного вычета, который могут применить организации:

по зданиям, сооружениям и передаточным устройствам – не более 15% их первоначальной стоимости (стоимости вложений в их реконструкцию);

по машинам, оборудованию, транспортным средствам – не более 30% их первоначальной стоимости (стоимости вложений в их реконструкцию).

Справочно: до 2019 года размер инвестиционного вычета составлял соответственно не более 10% и 20% первоначальной стоимости объектов (стоимости вложений в их реконструкцию).

Изменения внесены и в классификацию затрат. Если ранее Налоговый кодекс содержал 3 статьи по затратам (учитываемые при налогообложении, не учитываемые при налогообложении, а также статья об ограничение затрат (расходов), связанных с контролируемой задолженностью), то сегодня затратам посвящено 5 статей Налогового кодекса-2019.

В настоящее время к затратам, учитываемых при налогообложении, относятся затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, а также нормируемые затраты. В свою очередь, в состав нормируемых включены:

командировочные расходы (расходы на служебные командировки);

затраты на оплату стоимости топливно-энергетических ресурсов;

потери от недостачи и (или) порчи при хранении, транспортировке и (или) реализации товаров, запасов;

расходы на управленческие услуги;

затраты по контролируемой задолженности;

затраты на оплату накладных расходов и технологических потерь;

прочие затраты.

Также налоговым законодательством определен перечень не учитываемых при налогообложении затрат.

Справочно: до 2019 года для целей налогообложения нормировались только расходы на топливно-энергетические ресурсы, командировочные расходы, суммы недостач, потерь и (или) порчи имущества, по которым имелись нормы естественной убыли, а также затраты по контролируемой задолженности.

Общая ставка налога на прибыль не изменилась и составляет 18%. В то же время с 2019 года для организаций, включенных в реестр микрофинансовых организаций , как и ранее для банков и страховых организаций, установлена ставка налога на прибыль в размере 25%. По такой ставке у микрофинансовых организаций облагается прибыль, полученная от регулярного предоставления микрозаймов физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного для личного, семейного, домашнего использования.

Кроме того, с 2019 года по дивидендам помимо общей ставки налога на прибыль в размере 12% введены ставки в размере 6% и 0%, которые могут применяться, если в течение трех или соответственно пяти предшествующих календарных лет последовательно прибыль не распределялась между участниками (акционерами) белорусской организации – резидентами Республики Беларусь.

Более подробную информацию по порядку исчисления и уплаты налога на прибыль с учетом внесенных изменений можно получить в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Борисовскому району или по телефону 73 93 27. С изменениями налогового законодательства можно ознакомиться в производственно-практическом журнале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь «Налоги Беларуси», а также на официальном интернет-сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь http://www.nalog.gov.by .

Отдел информационно-разъяснительной работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Борисовскому району.