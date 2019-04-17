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Победа в республиканских соревнованиях

18.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 


Всего было 3 дистанции: командные длинная и короткая, личная длинная дистанция.
В первый соревновательный день участники соревновались на командной длинной дистанции. Победителем стала команда из Брестской области-1, на втором месте закрепилась команда Витебской области-2, на третьем - Минская область-1.
Во второй соревновательный день проходила личная длинная дистанция.
Места распределились следующим образом:
среди мужчин:
1 место - Диденко Алексей (Минская область-1)
2 место - Ерманок Вадим (Брестская область-2)
3 место - Явтошук Александр (Брестская область-1)
среди девушек:
1 место - Белая Ирина (Минская область-1)
2 место - Карпович Полина (г. Минск)
2 место - Павлюкова Полина (г. Минск)

В третий день участники соревновались на короткой командной дистанции.
Победителем в третий день стала команда Витебской области-1, второе место заняла команда Брестской области-2, третье место - Минская область-1.

Все дистанции соответствовал рангу соревнований и были 5 класса сложности. 
Интрига между пятью командами в обще командном протоколе результатов сохранялась до последнего дня. Лидер постоянно менялся.

По итогам Республиканский соревнований в обще командном протоколе места распределились следующим образом:
1 место - Минская область-1
2 место - Брестская область-2
3 место - Брестская область-1
Позравляем всех победителей и призёров, желаем дальнейшего роста в спортивных достижениях, побед и сбыточных мечт.

Составы команд.
Минская область-1: Вашкевич Дмитрий, Диденко Алексей, Жаховский Денис, Белая Ирина.
Минская область-2: Мартынчик Илья, Бырков Даниил, Закревский Никита, Клемантович Томара.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Победа!!! Долго мы все этого ждали... обо всем по порядку. В период с 11 по 14 апреля 2019 года на территории г. Логойск проходили республиканские соревнования по ТПМ в...
 
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