Победа в республиканских соревнованиях

Источник материала: Единство



Всего было 3 дистанции: командные длинная и короткая, личная длинная дистанция.

В первый соревновательный день участники соревновались на командной длинной дистанции. Победителем стала команда из Брестской области-1, на втором месте закрепилась команда Витебской области-2, на третьем - Минская область-1.

Во второй соревновательный день проходила личная длинная дистанция.

Места распределились следующим образом:

среди мужчин:

1 место - Диденко Алексей (Минская область-1)

2 место - Ерманок Вадим (Брестская область-2)

3 место - Явтошук Александр (Брестская область-1)

среди девушек:

1 место - Белая Ирина (Минская область-1)

2 место - Карпович Полина (г. Минск)

2 место - Павлюкова Полина (г. Минск)



В третий день участники соревновались на короткой командной дистанции.

Победителем в третий день стала команда Витебской области-1, второе место заняла команда Брестской области-2, третье место - Минская область-1.



Все дистанции соответствовал рангу соревнований и были 5 класса сложности.

Интрига между пятью командами в обще командном протоколе результатов сохранялась до последнего дня. Лидер постоянно менялся.



По итогам Республиканский соревнований в обще командном протоколе места распределились следующим образом:

1 место - Минская область-1

2 место - Брестская область-2

3 место - Брестская область-1

Позравляем всех победителей и призёров, желаем дальнейшего роста в спортивных достижениях, побед и сбыточных мечт.



Составы команд.

Минская область-1: Вашкевич Дмитрий, Диденко Алексей, Жаховский Денис, Белая Ирина.

Минская область-2: Мартынчик Илья, Бырков Даниил, Закревский Никита, Клемантович Томара.