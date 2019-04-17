«Есть семья и я в семье, значит счастье на земле»

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Активное участие в организации и проведении дня семейного отдыха принимали клубные фомирования Староборисовского СДК: клуб молодой семьи «Семь Я» (руководитель Загорская А.Н.), детский фольклорный кружок «Белорусочка» (руководитель Загорская А.Н.), подростковый клуб «Стимул-плюс» (руководитель Загорская А.Н.), театральный кружок «Батлейка» (руководитель Антоневич Е.И.).

В начале мероприятия ведущие Анастасия Загорская и Кристина Липкина провели экскурсию по выставке-презентации «Венец всех ценностей - семья». Далее для родителей и их деток участники театрального кружка «Батлейка» показали сказку в батлейке про очень дружную семью трёх поросят.

После день семейного отдыха было насыщен интересными вопросами, заданиями, конкурсами, в которых охотно принимали участие и взрослые, и дети. Также для участников мероприятия был проведён мастер-класс по изготовлению поделки «Солнышко». Музыкальные паузы заполняли номера участников детского фольклорного кружка «Белорусочка» и подросткового клуба «Стимул-плюс». На протяжении всего мероприятия в зале царила очень тёплая, дружественная атмосфера, что в очередной раз явилось подтверждением необходимости и востребованности проведения подобных мероприятий, адресованных семейной категории населения.

Завершился день семейного отдыха торжественным чаепитием.

Все участники получили массу положительных эмоций, а главное – почувствовали себя членом дружной и сплоченной семьи.